Суд продлил срок ареста Руфата Сафарова

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Суд в Баку на месяц продлил срок предварительного заключения правозащитника Руфата Сафарова. Защита считает содержание активиста под стражей необоснованным.

Как писал "Кавказский узел", 3 декабря 2024 года исполнительный директор правозащитной организации "Линия защиты" Руфат Сафаров был задержан в Баку, а на следующий день арестован. Апелляционный суд оставил в силе решение об аресте, несмотря на доводы адвокатов о необоснованности уголовного преследования и проблемах со здоровьем у отца правозащитника. 25 февраля суд отклонил просьбу защиты о переводе Сафарова под домашний арест.

Сафарову инкриминируют присвоение денег Натига Имамгулиева, который передал средства для покупки земельного участка и не получил их обратно, когда сделка не состоялась. Сафаров отверг обвинение и заявил о фабрикации уголовного дела. 6 декабря он планировал вылететь в США для получения правозащитной премии на церемонии, приуроченной к международному дню прав человека. 10 декабря Сафарова заочно наградили премией Госдепа США.

В Бинагадинском районном суде Баку 18 марта рассмотрел ходатайство следственного органа и представление прокуратуры о продлении срока ареста Сафарова еще на один месяц.

"Срок ареста Руфата Сафарова истекал 3 апреля. Следствие ходатайствовало продлить предварительное заключение еще на один месяц. Мы выступили против. Мы указали, что четырех месяцев достаточно было для проведения всех необходимых следственных действий, но они даже за это время не провели очной ставки между Сафаровым и "потерпевшим". Если следствию еще необходимо время, ради Бога, пусть продолжают работать, однако Сафарова в таком случае нет смысла содержать под стражей", - сказал Сафаров.

Однако, по его словам, суд продлил срок предварительного заключения Сафарова еще на месяц – до 3 мая.

Сафаров сообщил, что защита подаст апелляцию на это решение.

Сотрудник Бинагадинского районного суда подтвердил информацию о продлении срока ареста Сафарова.

Представители следственного органа оказались недоступны для комментариев.

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