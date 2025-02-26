RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
17:11, 26 февраля 2025

Суд отказался перевести Руфата Сафарова под домашний арест

Руфат Сафаров. Фото: https://haqqin.az/news/334602

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Ходатайство защиты о переводе азербайджанского правозащитника Руфата Сафарова под домашний арест отклонено. Защита подаст апелляцию на решение суда.

Как писал "Кавказский узел", 3 декабря 2024 года исполнительный директор правозащитной организации "Линия защиты" Руфат Сафаров был задержан в Баку, а на следующий день арестован. Апелляционный суд оставил в силе решение об аресте, несмотря на доводы адвокатов о необоснованности уголовного преследования и проблемах со здоровьем у отца правозащитника.

Сафарову инкриминируют присвоение денег Натига Имамгулиева, который передал средства для покупки земельного участка и не получил их обратно, когда сделка не состоялась. Сафаров отверг обвинение и заявил о фабрикации уголовного дела. 6 декабря он планировал вылететь в США для получения правозащитной премии на церемонии, приуроченной к международному дню прав человека. 10 декабря Сафарова заочно наградили премией Госдепа США.

В Бинагадинском районном суде Баку 25 февраля было рассмотрено ходатайство о переводе правозащитника Руфата Сафарова под домашний арест.

Ходатайство было представлено адвокатами активиста – Эльчином Садыговым и Джавадом Джавадовым.

"Мы обосновали ходатайство тем, что Руфат Сафаров имеет постоянное место жительства в Баку и оно известно следствию. С другой стороны, нет оснований для подозрений, что Сафаров может скрываться от следствия. Помимо всего прочего, нет каких-либо доказательств и улик, подтверждающих совершения им вменяемого преступления", - рассказал корреспонденту «Кавказского узла» адвокат Садыгов.

 По его словам, сам Сафаров также назвал обвинение ему в «мошенничестве» ложным. "Руфат Сафаров напомнил, что в свое время ушел в отставку из органов прокуратуры в знак протеста против методов работы в этой системе. Обвинения ему в мошенничестве смехотворны", - продолжил адвокат.

Однако суд не удовлетворил ходатайство, защита подаст апелляцию на это решение, добавил адвокат.

Сотрудник Бинагадинского суда подтвердил, что ходатайство защиты Сафарова оставлено без удовлетворения.

Представители следственного органа оказались недоступны для комментариев.

Мы недавно обновили приложение на Android, обновите и Вы! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play, так и на страницах КУ, в соцсетях. Также вы можете скачать наше мобильное приложение для IOS. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram, либо использовать браузер CENO для обхода блокировок. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Смотрите видео "Кавказского узла" в YouTube и оставайтесь на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: Фаик Меджид

источник: корреспондент "Кавказского узла"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Новости
Азиз Оруджев. Фото: https://www.meydan.tv/ru/article/zhurnalista-aziza-orudzheva-mogut-posadit-na-7-let/
15:02, 26 февраля 2025
Журналист Оруджев приговорен в Баку к двум годам колонии
Шахназ Бейляргызы. Фото: https://haqqin.az/news/341128
13:00, 26 февраля 2025
Защита убедила суд перевести Бейляргызы под домашний арест
Бахруз Самедов у здания суда в Баку 5 сентября 2024 года. Скриншот со страницы журналистки Ульвии Али в Facebook (деятельность компании Meta, которая владеет Facebook, запрещена в России).
03:50, 26 февраля 2025
Бахруз Самедов прекратил голодовку в СИЗО
00:53, 26 февраля 2025
Натигу Джавадлы отказано в переводе под домашний арест
Фарид Исмаилов. Фото: https://www.meydan.tv/ru/article/po-delu-toplum-tv-arestovan-zhurnalist-farid-ismailov/
18:13, 25 февраля 2025
Журналист Фарид Исмаилов оставлен под стражей
Персоналии
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Апти Алаудинов. Фото: Грозный Информ https://www.grozny-inform.ru
11:12, 18 декабря 2024
Апти Алаудинов
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
11:49, 16 декабря 2024
Кадыров Рамзан Ахматович
Выбор редактора
Фото
14:43, 26 февраля 2025
Ветер с Апшерона
Высшая справедливость - ее нет, но может немножно появилась?
Фото
14:48, 24 февраля 2025
Ветер с Апшерона
1
После 23 февраля сразу 24-е - непустой символизм
Фото
19:27, 23 февраля 2025
Ветер с Апшерона
Зимние нерадости
Все блоги
Справочник
На вокзале. 1957 год Фрунзе. Жители села Юрт-Аух. Фото: Общественное достояние https://ru.wikipedia.org/ Главное об Аухе: чего требуют чеченцы от властей Дагестана

Ингушская семья Газдиевых у тела умершей дочери. Казахстан, 1944 год. Фото https://ru.wikipedia.org Депортация чеченцев и ингушей

Зарема Мусаева в суде. Скриншот фото в телеграм-канале «Бакар Янгулбаев» Дело Заремы Мусаевой

Блогеры
Фото
14:43, 26 февраля 2025
Ветер с Апшерона
Высшая справедливость - ее нет, но может немножно появилась?
Фото
11:55, 26 февраля 2025
Ветер с Апшерона
Россия в Ходжалинском геноциде
Фото
11:19, 26 февраля 2025
Ветер с Апшерона
Страх от пальмового масла
Фото
20:06, 25 февраля 2025
Ветер с Апшерона
Правовые извращения самых гуманных судов
Фото
16:44, 25 февраля 2025
Ветер с Апшерона
3
В Азербайджане нет закона о ЖО, но оно есть
Аналитика
10:30, 7 февраля 2025
В январе 2025 года в ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе жертв зафиксировано не было
10:49, 3 января 2025
4 человека погибли и 1 ранен в ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе в IV квартале 2024 года
Темы дня
Уборка мазута на пляже Краснодарского края. Фото: Оперштаб Кубани
26 февраля 2025, 15:45
Выбросы мазуты найдены на 10 пляжах Краснодарского края

Шахназ Бейляргызы. Фото: https://haqqin.az/news/341128
26 февраля 2025, 13:00
Защита убедила суд перевести Бейляргызы под домашний арест

Подросток с ножом. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Photoshop
26 февраля 2025, 10:04
Школьник задержан в Дагестане за ножевое ранение одноклассника

Фарид Исмаилов. Фото: https://www.meydan.tv/ru/article/po-delu-toplum-tv-arestovan-zhurnalist-farid-ismailov/
25 февраля 2025, 18:13
Журналист Фарид Исмаилов оставлен под стражей

Встреча книжных клубов Нальчика и Владикавказа — новая традиция культурного обмена
Встреча книжных клубов Нальчика и Владикавказа — новая традиция культурного обмена
Дагестан: сельчане против нового генплана #shorts
Дагестан: сельчане против нового генплана #shorts
У беженцев из Нагорного Карабаха появился шанс на свое жилье
У беженцев из Нагорного Карабаха появился шанс на свое жилье
Участник СВО обратился к главе Дагестана из-за смерти сестры #shorts
Участник СВО обратился к главе Дагестана из-за смерти сестры #shorts
Кубань: митинг дальнобойщиков против штрафов #shorts
Кубань: митинг дальнобойщиков против штрафов #shorts
Подруга Седы Сулеймановой задержана на одиночном пикете
Подруга Седы Сулеймановой задержана на одиночном пикете
Показать больше