Суд отказался перевести Руфата Сафарова под домашний арест

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Ходатайство защиты о переводе азербайджанского правозащитника Руфата Сафарова под домашний арест отклонено. Защита подаст апелляцию на решение суда.

Как писал "Кавказский узел", 3 декабря 2024 года исполнительный директор правозащитной организации "Линия защиты" Руфат Сафаров был задержан в Баку, а на следующий день арестован. Апелляционный суд оставил в силе решение об аресте, несмотря на доводы адвокатов о необоснованности уголовного преследования и проблемах со здоровьем у отца правозащитника.

Сафарову инкриминируют присвоение денег Натига Имамгулиева, который передал средства для покупки земельного участка и не получил их обратно, когда сделка не состоялась. Сафаров отверг обвинение и заявил о фабрикации уголовного дела. 6 декабря он планировал вылететь в США для получения правозащитной премии на церемонии, приуроченной к международному дню прав человека. 10 декабря Сафарова заочно наградили премией Госдепа США.

В Бинагадинском районном суде Баку 25 февраля было рассмотрено ходатайство о переводе правозащитника Руфата Сафарова под домашний арест.

Ходатайство было представлено адвокатами активиста – Эльчином Садыговым и Джавадом Джавадовым.

"Мы обосновали ходатайство тем, что Руфат Сафаров имеет постоянное место жительства в Баку и оно известно следствию. С другой стороны, нет оснований для подозрений, что Сафаров может скрываться от следствия. Помимо всего прочего, нет каких-либо доказательств и улик, подтверждающих совершения им вменяемого преступления", - рассказал корреспонденту «Кавказского узла» адвокат Садыгов.

По его словам, сам Сафаров также назвал обвинение ему в «мошенничестве» ложным. "Руфат Сафаров напомнил, что в свое время ушел в отставку из органов прокуратуры в знак протеста против методов работы в этой системе. Обвинения ему в мошенничестве смехотворны", - продолжил адвокат.

Однако суд не удовлетворил ходатайство, защита подаст апелляцию на это решение, добавил адвокат.

Сотрудник Бинагадинского суда подтвердил, что ходатайство защиты Сафарова оставлено без удовлетворения.

Представители следственного органа оказались недоступны для комментариев.

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