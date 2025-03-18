Власти попросил краснодарцев не выходить на улицы из-за задымления

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Краснодарцы пожаловались на запах гари, распространившийся в воздухе нескольких районов города. Власти предложили краснодарцам не выходить на открытый воздух.

Первые сообщения об удушающей гари и неприятном запахе поступили с Метальникова, затем накрыло центр, в 20.15 мск 17 марта сообщил телеграм-канал "Туподар Краснодар".

"ЗИП- невозможно дышать", - подтвердил пользователь ВМ, комментируя сообщение о запахе гари в городе.

"В ЖК Московском дышать нечем", - подтвердил пользователь USB.

"Плюсую, в центре <фиакско> , мне кажется даже через закрытые окна просачивается запах", - написал Черныш.

"Район Красной Площади жесть воняет", - пожаловалась Марина.

Пользователи также сообщили о возгорании в районе парка «Солнечный остров».

Специфический запах чувствуется в районе центра города, Гидростроя, Комсомольского микрорайона, Камвольно-суконного комбината и других частях Краснодара, в 20.30 мск сообщило издание «Коммерсант-Кубань».

Жителям Краснодара из-за задымления следует воздержаться от пребывания на открытом воздухе, сообщает телеграм-канал единой дежурно-диспетчерской службы (ЕДДС) города.

"Горений на открытой территории в Краснодаре нет. Очаги возгорания есть в Республике Адыгея. Возникновение крупных очагов пожара наряду с неблагоприятной розой ветров на территории города привело к возникновению обширных зон задымления", - говорится в сообщении, опубликованном в 20.43 мск.

"Кавказский узел" сообщал, что 14 марта после атаки беспилотников в Туапсе на нефтебазе загорелся один из резервуаров с бензином. Площадь пожара превысила тысячу квадратных метров. Вечером 15 марта пожарные охлаждали второй резервуар, чтобы огонь не перекинулся на него. Ночью пожарным удалось локализовать огонь на площади 1250 квадратных метров. К утру было ликвидировано открытое горение. Потушить пожар полностью удалось лишь 17 марта.

13 марта крупный пожар произошел на мусорном полигоне под Новороссийском. Проблема возгораний на свалке в районе Щелбы носит системный характер, указали пользователи соцсети.

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