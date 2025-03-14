"Репортеры без границ" призвали восстановить аккредитации международных СМИ в Азербайджане

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Президент Ильхам Алиев обвинил западные СМИ в распространении фейковых новостей об Азербайджане. Международная организация в защиту журналистов "Репортеры без границ" осудили ограничение деятельности иностранных медиа в Азербайджане и призвала власти страны восстановить их отозванные аккредитации.

В феврале 2025 года в Азербайджане было закрыто несколько крупных медиа-ресурсов. "Кавказский узел" опубликовал справку "Главное о закрытых в Азербайджане медиа".

Выступая 13 марта на церемонии открытия XII Глобального Бакинского форума, Ильхам Алиев обвинил западные медиа в распространении фейковых новостей об Азербайджане во время проведения в Баку климатической конференции ООН COP29 в ноябре прошлого года.

"К сожалению, это глобальное международное событие сопровождалось проведением разного рода кампаний в некоторых западных СМИ", – цитирует Алиева государственное информационное агентство "Азертадж".

Среди источников распространения "фейковых новостей в рамках этих кампаний" он упомянул Госдепартамент США, Washington Post, New York Times, Newsweek, Politico, Associated Press, администрацию президента Франции", а также французские газеты Le Figaro и Le Monde.

Власти Азербайджана, ссылаясь на принцип взаимности, лишили аккредитации нескольких журналистов, работающих на международные СМИ, заявила 13 марта организация "Репортеры без границ". Представители организации осудили эти "необоснованные решения, которые еще больше ограничивают свободу прессы в условиях авторитарного режима", и призвала "немедленно восстановить аккредитации".

"За последний месяц власти Азербайджана последовательно лишили аккредитации журналистов иностранных СМИ. Британская общественная вещательная компания BBC, работавшая в стране с 1994 года, была вынуждена закрыть свой офис в столице страны Баку 13 февраля. Среди пострадавших СМИ – американское информационное агентство Bloomberg и "Голос Америки". Представитель британского информационного агентства Reuters также подтвердил РБГ, что "два внештатных журналиста, работающих на агентство, лишились аккредитации из-за новой правительственной политики, предусматривающей выдачу только одной аккредитации на одно иностранное СМИ", - говорится в заявлении.

Комментируя заявление МИД Азербайджана об "уравновешивании количества журналистов иностранных СМИ" в стране, правозащитники указывают, что "журналисты не должны использоваться в качестве пешек в дипломатических спорах, особенно под ложным предлогом "взаимности".

"Эти произвольные решения – еще одна серьезная угроза свободе прессы, направленная на дальнейшую изоляцию Азербайджана от внешнего мира. Мы настоятельно призываем власти немедленно восстановить отозванные аккредитации и гарантировать свободные и независимые условия работы для иностранных СМИ", - заявила руководитель отдела РБГ по Восточной Европе и Центральной Азии Жанна Кавелье.

Помимо ограничений, наложенных на международные СМИ, власти усиливают давление на местную независимую прессу: так, информационное агентство Turan "было вынуждено прекратить свою журналистскую деятельность 13 февраля, официально по экономическим причинам", отмечается в заявлении организации.

"Изначально сохранившийся сайт агентства более не доступен. Закрытие последнего в стране независимого местного СМИ, которое регулярно становилось жертвой кибератак и клеветнических кампаний со стороны проправительственных ресурсов, свидетельствует о решимости режима Ильхама Алиева подавить все независимые медиа. Эти новые ограничения вводятся на фоне усиления юридических преследований журналистов в Азербайджане с момента ареста в ноябре 2023 года главного редактора сайта расследований Abzas Media Севиндж Вагифгызы и ее коллег", - указывают “"епортеры без границ".

На сегодняшний день в стране незаконно арестованы 24 журналиста, Азербайджан занимает 164-е место из 180 стран во Всемирном индексе свободы прессы РБГ за 2024 год, отмечает организация.

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