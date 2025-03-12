Журналисты Abzas Media добились гуманизации условий ожидания в суде

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Арестованные по делу Abzas Media возобновили свое участие в процессе после трехнедельного перерыва, поскольку их требования об условиях перевозки и содержания в суде были выполнены.

Как писал "Кавказский узел", на заседании по делу Abzas Media 28 декабря журналисты и их адвокаты добились допуска на судебный процесс представителей медиа. 21 января директор Abzas Media Ульви Гасанли заявил в суде о невиновности журналистов издания. 11 февраля заседание по делу Abzas Media было отложено из-за отказа обвиняемых от участия в слушаниях в знак протеста против бесчеловечного обращения с ними. Экономист Фарид Мехрализаде заявил, что его силой доставили в суд. 18 февраля заседание также было отложено из-за отказа четверых обвиняемых участвовать в нем.

Шесть сотрудников интернет-издания Abzas Media (Ульви Гасанли, Севиндж Вагифгызы, Мохаммед Кекалов, Наргиз Абсаламова, Хафиз Бабалы и Эльнара Гасымова) арестованы по обвинению в контрабанде валюты из-за найденных в редакции 40 тысяч евро. Впоследствии по делу Abzas Media был арестован также экономист Фарид Мехрализаде. В середине августа всем фигурантам дела были предъявлены новые обвинения в экономических преступлениях по семи статьям УК Азербайджана. Предварительное следствие завершилось 10 сентября. Кому были посвящены громкие антикоррупционные расследования издания, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Чем не угодили Abzas Media властям Азербайджана".

В Бакинском суде по тяжким преступлениям 11 марта состоялось очередное заседание по делу Abzas Media. С 21 января заседания по этому делу трижды откладывались – 11 и 18 февраля и 4 марта, отметил правозащитник, член организации "Линия защиты" Зафар Ахмедов, который ведет мониторинг процесса.

"Причиной был отказ от участия в процессе обвиняемых журналистов Севиндж Вагифгызы, Ульви Гасанли, Эльнары Гасымовой и Наргиз Абсаламовой. Они отказывались ехать из СИЗО в суд, так как в здании суда их содержали в ожидании процесса в обшарпанном, холодном, прокуренном помещении. Кроме того, журналисты протестовали против того, что их привозили в суд на разных автомобилях, чтобы максимально лишить их возможностей общаться друг с другом. За это время помещение суда, где содержат арестантов, было отремонтировано и приведено в порядок, председательствующий судья заходил туда и лично проверял готовность "бокса". При этом 11 марта журналистов вместе привезли в суд, таким образом их требования были выполнены", - рассказал он корреспонденту "Кавказского узла".

На заседании с показаниями выступили главный редактор издания Севиндж Вагифгызы и репортер Эльнара Гасымова. "Обе журналистки отвергли обвинения. Они заявили, что истинной причиной их ареста стали журналистские расследования для Abzas Media фактов коррупции, причастности к этому чиновников и членов их семей. Журналисты расценили их аресты как показатель нетерпимости к истине в стране", - сообщил правозащитник.

Адвокат Вагифгызы Эльчин Садыгов указал на несостоятельность обвинений, выдвинутых против его подзащитной.

"Как заявила сама Севиндж Вагифгызы, обвинение ее в контрабанде не имеет под собой правовых оснований. Она указала, что ни она, ни ее коллеги не были задержаны с поличным на границе, у них не было выявлено незадекларированных на таможне денежных средств. С другой стороны, приобщенные следствием некие "документы" не являются оригиналами. Вагифгызы также указала на необоснованность представления следствием обвиняемых как "организованной группы". Следствие обосновало это утверждение, что члены группы когда-то вместе находились в зарубежной поездке, однако у каждого есть свобода передвижения. Как сказала Вагифгызы, некоторые из обвиняемых находились вместе в зарубежных поездках, когда еще не было создано Abzas Media", - рассказал Садыгов корреспонденту "Кавказского узла". Адвокат добавил, что следующее заседание суда назначено на 1 апреля.

Сотрудник Бакинского суда по тяжким преступлениям подтвердил корреспонденту "Кавказского узла", что 11 марта заседание по делу Abzas Media состоялось. Представители стороны обвинения оказались недоступны для комментариев.

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