Главное о закрытых в Азербайджане медиа

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В феврале 2025 года в Азербайджане было закрыто несколько крупных медиа-ресурсов. Власти Азербайджана продолжают ужесточать контроль над информационным пространством страны, ограничивая деятельность как местных, так и зарубежных СМИ.

«BBC News на азербайджанском»

20 февраля 2025 года Международная телерадиовещательная корпорация BBC приостановила деятельность своего офиса («BBC News на азербайджанском») в Баку после требования властей Азербайджана . Би-би-си получила разрешение на аккредитацию только одного корреспондента в стране.

В заявлении корпорации от 20 февраля говорится, что она приняла "вынужденное решение" закрыть свой офис в Азербайджане в ответ на устное распоряжение министерства иностранных дел страны. По словам представителя Би-би-си, такая "ограничительная мера, направленная против свободы прессы", вызывает "глубокое сожаление" .

Журналисты Би-би-си в Баку приостановили свою деятельность до прояснения ситуации, но корпорация намерена продолжать работать на азербайджанском языке, при этом все материалы для сайта будут публиковаться сотрудниками лондонского бюро.

Министерство иностранных дел Азербайджана заявило, что решение о приостановке работы офисов Би-би-си в стране неприемлемо и политизировано. По словам официального представителя МИД Азербайджана Айхана Гаджизаде, заявление Би-би-си отражает "антиазербайджанскую позицию" и "применение двойных стандартов" в отношении Азербайджана .

"Россия Сегодня" и Sputnik Азербайджан

24 февраля 2025 года стало известно о закрытии представительства "России сегодня" в Азербайджане, включая редакцию Sputnik Азербайджан. Как сообщил пресс-секретарь МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде, российская медиагруппа теперь может аккредитовать в Азербайджане только одного корреспондента.

Количество журналистов Sputnik Азербайджан, работающих в Баку, будет приравнено к числу журналистов АЗЕРТАДЖ в России, где функционирует всего один корреспондент, заявил Гаджизаде. Это решение было принято с целью устранения несоответствия во взаимном представительстве государственных информационных агентств Азербайджана и России .

27 февраля представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что российская сторона находится в контакте с властями Азербайджана по этому вопросу. «Довели до сведения азербайджанских коллег нашу позицию по этому важному для нас вопросу», — заявила она .

Ранее в Баку был закрыт российский культурный центр “Русский дом”, являвшийся структуров “Россотрудничества”. Отношения Азербайджана и России осложнились после крушения в районе казахстанского Актау самолета авиакомпании AZAL, который выполнял рейс из Баку в Грозный и получил повреждения в небе над Чечней. Подробнее об авиакатастрофе и последовавшемт конфликте Азербаджана и России рассказано в справке “Кавказского узла”.

"Голос Америки" (Voice of America)*

24 февраля 2025 года МИД Азербайджана отменил аккредитацию также местных сотрудников азербайджанской службы "Голоса Америки"* . Это международное мультимедийное информационное агентство правительства США, предназначенное для иностранной аудитории. Азербайджанская служба «Голоса Америки»* функционирует с 1952 года, за исключением отдельных перерывов .

Агентство "Туран"

Одно из старейших информационных агентств Азербайджана "Туран" 13 февраля 2025 года приостановило свою деятельность. Агентство столкнулось с постоянными финансовыми трудностями, что стало причиной закрытия в прежнем формате. В будущем агентство планирует вернуться с новым проектом, ориентированным на анализ мировых и региональных процессов.

Основатель агентства Мехман Алиев сообщил, что агентство не смогло продолжить работу в прежнем формате, но вскоре планируется запуск нового проекта, включающего анализ мировых и региональных процессов, а также решения текущих проблем .

В Азербайджане с ноября 2023 года прошла серия арестов журналистов независимых СМИ, по схожему сценарию было возбуждено несколько уголовных дел. Несколько изданий, чьи журналисты подверглись репрессиям, прекратили существование или были вынуждены продолжить деятельность из-за границы. О том, что привело к новой волне репрессий против независимой прессы, рассказывается в справке "Кавказского узла".

* внесен Минюстом России в реестр иноагентов.

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