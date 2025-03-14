Проспект Руставели в Тбилиси перекрыт 106-й день подряд

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Участники проевропейской акции заблокировали движение у парламента Грузии, потребовав провести новые парламентские выборы и освободить всех задержанных участников протестов.

Как писал "Кавказский узел", 7 марта, на сотый день протестов в Грузии, акции и марши прошли в Тбилиси, Батуми и Зугдиди. Демонстранты заявили, что готовы вести борьбу до конца. По данным правозащитников, не менее 626 человек подверглись административному преследованию за участие в акциях. 8 марта к протестующим у парламента присоединились участницы женского марша. 10 марта студенты Театрального университета и активисты прошли маршем по центру Тбилиси в знак протеста против разгона акции протеста в холле университета, также было заблокировано движение у здания парламента. Два человека были задержаны.

По подсчетам "Кавказского узла", основанным на информации в грузинских СМИ, протестные акции на проспекте Руставели проходят каждый день. Согласно данным "Кавказского узла", основанным на публикациях СМИ, проспект Руставели также перекрывался ежедневно со дня начала протестных акций в Грузии против итогов парламентских выборов.

Вечером 13 марта у парламента Грузии возобновилась акция протеста. Граждане перекрыли автомобильное движение по проспекту Руставели, сообщило сегодня "Интерпрессньюс".

После того как проезжая часть была перекрыта, сотрудники полиции покинули проспект.

Собравшиеся скандируют: "Огонь олигархии!", "Свободу узникам режима!", "За правду до конца!".

Это уже 106-й день непрерывного протеста. Требования остаются неизменными: назначение новых выборов и освобождение всех задержанных в ходе протеста, говорится в публикации.

К протестующим у парламента присоединились участники акции у "Общественного вещателя", они прошли шествием по центру Тбилиси, сообщила Publika.

28 ноября 2024 года Европарламент отказался признать результаты парламентских выборов в Грузии и призвал ввести санкции против лидеров "Грузинской мечты". В тот же день премьер-министр заявил, что Грузия до конца 2028 года отказывается от переговоров о вступлении в Евросоюз. После этого заявления в стране начались акции протеста, они продолжаются в ежедневном режиме уже более трех месяцев.

Силовики проводили жесткие разгоны протестов, применяя слезоточивый газ и водометы, и задерживали протестующих. К 9 декабря на акциях протеста было задержано более 400 человек. 6 февраля парламент Грузии принял поправки в Административно-процессуальный кодекс, которые предусматривают ужесточение наказаний за правонарушения, совершенные во время акций протеста.

Материалы о парламентских выборах и последовавших за ними протестах "Кавказский узел" собрал на странице "Выборы в Грузии-2024".

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