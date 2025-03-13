Стали известны подробности дела о заражении пациентов в Нальчике ВИЧ и гепатитом

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В санатории Нальчика, где произошло заражение пациентов ВИЧ и гепатитом С, не соблюдались санитарные нормы, установили Роспотребнадзор и следствие. Потерпевшие рассказали, что медсестра не открывала одноразовые шприцы при пациентах.

Как писал "Кавказский узел", медперсонал и руководство частного санатория в Нальчике обвиняются в заражении пяти человек ВИЧ и 71 пациента гепатитом С. Лицензия санатория аннулирована.

В Кабардино-Балкарии перед судом предстанут руководство и сотрудники частного санатория, обвиняемые в нарушении санитарных правил (часть 1 статьи 236 УК РФ) и заражении ВИЧ-инфекцией (часть 4 статьи 122 УК РФ), сообщило сегодня республиканское управление Следкома России. Среди обвиняемых гендиректор санатория, врач-невролог и медсестра процедурного кабинета.

По делу о заражении пациентов вирусом гепатита С и ВИЧ-инфекцией обвинение в нарушении санитарных правил (часть 1 статьи 236 УК РФ) предъявлено генеральному директору ООО Санаторий "Медис" Руслану Озрокову, заведующему отделением неврологии Мухадину Узденову и медицинской сестре Марианне Алоевой. Последняя обвиняется также по части 4 статьи 122 УК РФ – заражение ВИЧ-инфекцией.

Как следует из предъявленного обвинения, Озроков является учредителем ООО Санаторий "Медис". ООО было зарегистрировано в 2017 году. Основной вид деятельности – оказание медицинских услуг. В 2018 году Минздравом КБР санаторию была выдана бессрочная лицензия.

В Санатории "Медис" оказывались платные медицинские услуги. В 2020 году Озроков пригласил на работу врача-невролога Мухадина Узденова и медицинскую сестру Марианну Алоеву. В обязанности Озрокова входило руководство санаторием, контроль за соблюдением сотрудниками учреждения санитарно-эпидемиологических правил при оказании медицинских услуг пациентам. Узденов был обязан осуществлять руководство деятельностью неврологического отделения, контролировать качество и безопасность медицинской деятельности. Алоева выполняла обязанности старшей медицинской сестры и по совместительству процедурной медицинской сестры неврологического отделения. В ее обязанности входило выполнять назначенные Узденовым процедуры, делать внутривенные и внутримышечные инъекции, заниматься дезинфекцией и стерилизацией процедурного кабинета.

Следствием установлено, что в санатории допускалось многократное использование одноразовых изделий, штат не был укомплектован персоналом в соответствии со штатным расписанием.

Пациентов в отделение неврологии принимали без справок, подтверждающих отсутствие у них инфекционных заболеваний; не осуществлялся внутренний контроль качества и безопасности медицинской деятельности; не проводились санитарно-противоэпидемические мероприятия; не соблюдались требования к дезинфекции.

После того как массовое заражение пациентов санатория получило огласку, Роспотребнадзор по КБР провел проверку и установил, что в нарушение норм САнПин в санатории отсутствовали личные медицинские книжки сотрудников с данными о прохождении ими медицинских осмотров, с информацией об обязательных прививках, при проведении внутривенных вливаний использовался один многоразовый тканевой жгут для всех пациентов, дезинфицирующие средства в процедурном кабинете оказались с истекшим сроком годности, использовались нестерильные ватные шарики, а медсестра при переходе от одного пациента к другому не меняла перчатки, а иногда не использовала их вовсе.

Пациенты санатория столкнулись с тяжелыми заболеваниями

Потерпевшими по делу признаны 71 человек. У них был выявлен острый вирусный гепатит С, а у пяти из них была выявлена ВИЧ-инфекция.

Медсестра приносила шприцы и капельницы уже готовыми к применению

Потерпевшая А. рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что лечилась в отделении неврологии Санатория "Медис" с 21 сентября 2023 года.

"Провела там 12 дней - до 2 октября 2023 года, питалась в столовой. В санатории был один врач Узденов и одна медсестра Алоева, которая проводила с пациентами все процедуры. Были еще массажистка и санитарка, которая убирала помещения, и одна работница в столовой. Мне давали таблетки, делали инъекции внутривенно и внутримышечно. Медсестра приносила шприцы и капельницы уже готовыми к применению" - рассказала она.

В ноябре 2023 года у А., по ее словам, резко поднялась температура, кожные покровы стали желтыми, в связи с чем была доставлена в ГКБ №1 в Нальчике, где у нее выявили острый вирусный гепатит С и ВИЧ-инфекцию. Раньше никаких подобных проблем у нее не было.

Моя жизнь как будто разделилась на "до" и "после"

Пациентка Б. сообщила, что после санатория ее самочувствие ухудшалось с каждым днем. У нее был выявлен острый гепатит С., а также ВИЧ-инфекция.

"Моя жизнь как будто разделилась на "до" и "после". Я очень переживала. Не знала, чем это все закончится. Гепатит С излечивается, но у меня еще и ВИЧ, а это уже серьезно", - рассказала она.

В инфекционном отделении она встретила людей, с которыми была в санатории. Начала подозревать, что инфекция распространилась оттуда. Она обзвонила некоторых пациентов санатория и предложила им провериться. Таким образом был выявлен острый гепатит С еще у троих ее знакомых по санаторию.

Среди заболевших вирусом гепатита С оказались даже повар санатория, массажистка и администратор, которым медсестра несколько раз делала инъекции, сообщили пациенты.

"Все заболевшие гепатитом прошли лечение в инфекционной больнице в Нальчике и в настоящее время чувствуют себя удовлетворительно. Заболевшие ВИЧ все еще проходят лечение, - сообщил потерпевший Марат К.

Дело передано в Нальчикский городской суд. Дата начала процесса пока неизвестна.

Обвиняемым грозит наказание в виде штрафа до 700 тысяч рублей, либо лишение свободы сроком до двух лет.

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