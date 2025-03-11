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15:47, 11 марта 2025

Дошло до суда дело о заражении ВИЧ пациентов санатория в Нальчике

Судейский молоток. Иллюстрация "Кавказского узла" созданная при помощи программы Copilot

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Медперсонал  и руководство частного санатория в Нальчике обвиняются в заражении пяти человек ВИЧ и 71 пациента гепатитом С. Лицензия санатория аннулирована.

В Кабардино-Балкарии перед судом предстанут руководство и сотрудники частного санатория, обвиняемые в нарушении санитарных правил (часть 1 статьи 236 УК РФ) и заражении ВИЧ-инфекцией (часть 4 статьи 122 УК РФ), сообщило сегодня республиканское управление Следкома России. Среди обвиняемых гендиректор санатория, врач-невролог и медсестра процедурного кабинета.

По версии следствия, в период с  сентября 2022 года  по ноябрь 2023 года обвиняемые,  зная, что в санатории допускается многократное использование одноразовых шприцев, а пациенты не проходят контроль на отсутствие острых инфекционных заболеваний, оказывали на платной основе медицинские услуги. 71 пациент санатория  был инфицирован острым вирусным гепатитом С, также было зафиксировано 5 случаев заражения ВИЧ-инфекцией. 

Лицензия санатория на осуществление медицинской деятельности аннулирована. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением предано в суд.

"Кавказский узел" также писал, что группу детей, возвращавшихся из санатория Нальчика, сняли с поезда и госпитализировали в Минеральных Водах с симптомами кишечной инфекции. Следствие отчиталось о проверке. Работа санатория была приостановлена.

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Автор: "Кавказский узел"

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