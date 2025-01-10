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17:36, 10 января 2025

Работа санатория в Нальчике приостановлена после отравления детей

Больница. Фото Елены Синеок, Юга.ру

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Роспотребнадзор взял пробы в санатории "Маяк", где отдыхали госпитализированные с симптомами кишечной инфекции дети, и приостановил работу учреждения. 

Как писал "Кавказский узел", группу детей, возвращавшихся из санатория Нальчика, сняли с поезда и госпитализировали в Минеральных Водах с симптомами кишечной инфекции. Следствие отчиталось о проверке.

У части детей и сопровождающих по результатам исследований обнаружен норовирус, сообщило управление Роспотребнадзора по Кабардино-Балкарии.

"В ходе эпидемиологического расследования, деятельность ООО «Санаторий «Маяк» приостановлена до проведения дезинфекции помещений, технологического оборудования пищеблока и устранения выявленных нарушений", - проинформировало ведомство в своем Telegram-канале. Роспотребнадзор также отчитался, что взяты пробы пищевой продукции в пищеблоке санатория.

Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков 8 января сообщал, что еще один ребенок, прибывший на творческий конкурс из Саратовской области был госпитализирован с симптомами кишечной инфекции. По его словам, состояние ребенка удовлетворительное.

Минздрав Саратовской области 9 января проинформировал, что один ребенок госпитализирован в саратовскую больницу после отдыха в санатории в Нальчике, еще 13 детей лечатся в инфекционном отделении больницы в Минеральных Водах.

"Один ребенок госпитализирован в Саратовскую областную инфекционную клиническую больницу имени Иванова. Их состояние – ближе к удовлетворительному. По данным минздрава Ставропольского края, 13 ребят продолжают лечение в инфекционном отделении Минераловодской больницы, с ними рядом находятся пятеро сопровождающих", - процитировало 9 января сообщение ведомства РИА "Новости".

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Автор: "Кавказский узел"

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