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16:12, 8 января 2025

Следствие заинтересовалось отравлением детей после отдыха в Нальчике

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Группу детей, возвращавшихся из санатория  Нальчика, сняли с поезда в Минеральных Водах с симптомами кишечной инфекции. Следствие отчиталось о проверке.

Сообщение о проверке в связи с отравлением детей опубликовал сегодня Следком России.

"Участники детского творческого фестиваля в  Нальчике, проживавшие в одном из местных санаториев, после отъезда почувствовали недомогание. В связи с ухудшением самочувствия в дороге на обратном пути несколько детей и сопровождавшие их взрослые были госпитализированы в медицинское учреждение Ставропольского края. В настоящее время угрозы их жизни и здоровью не имеется", - говорится в сообщении.

Председателю Следкома России Александру Бастрыкину будет представлен доклад о ходе проверки, организованной в связи с ухудшением самочувствия участников детского фестиваля в Кабардино-Балкарской Республике, указано в Telegram-канале ведомства.

Симптомы кишечной инфекции выявлены у 12 детей, которые находились в поезде "Кисловодск - Тында". Дети доставлены в инфекционное отделение Минераловодской больницы, сообщило сегодня ТАСС.

"В Минеральных Водах с поезда "Кисловодск - Тында" с симптомами кишечной инфекции сняли 12 детей. Организованная группа детей в сопровождении взрослых следовала из города Нальчик в Саратовскую область, где проживают. Сейчас ребята госпитализированы в инфекционное отделение Минераловодской больницы", - процитировало агентство сообщение Минздрава Ставропольского края.

По данным ведомства, все дети в удовлетворительном состоянии. 

"Кавказский узел" также писал, что в сентябре в Баксане  произошло массовое отравление  водопроводной водой. 

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Автор: "Кавказский узел"

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