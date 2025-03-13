В аэропорту Волгограда введены временные ограничения

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Временные ограничения второй раз за сегодня введены на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Волгограда.

"Кавказский узел" ранее сообщал, что власти Волгоградской области запретили публиковать в СМИ и интернете информацию об атаках дронов, а также сведения о расположении правоохранительных органов и объектов ЖКХ. Запрет на публикации об атаках дронов вызвал недоумение волгоградцев

Ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в 08:00 мск.

"Временные ограничения в аэропорту Волгоград (Гумрак; код ИКАО: URWW)", - написал сегодня представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале.

Ранее ограничения вводились незадолго до полуночи, они были сняты в 6.00 мск.

Вечером 12 марта пять беспилотников атаковали Ростовскую область, при отражении атаки в Шолоховском районе начался пожар. К утру власти отчитались о ликвидации пожара.

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