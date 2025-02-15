Запрет на публикации об атаках дронов вызвал недоумение волгоградцев

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Информация как об угрозе атак беспилотников, так и о последствия их падений является важной для жителей Волгограда, которые выразили недоумение в связи с введенным запретом и штрафами.

Как информировал "Кавказский узел", власти Волгоградской области запретили публиковать в СМИ и интернете информацию об атаках дронов, а также сведения о расположении правоохранительных органов и объектов ЖКХ. Пользователи интернета подвергли запрет резкой критике, а опрошенные "Кавказским узлом" аналитики отметили, что запрет обоснован и касается всех, за исключением публичной власти. 13 февраля депутаты облдумы приняли поправки в региональный кодекс об административных правонарушениях, которые устанавливают новые суммы штрафов за распространение сведений об атаках дронов.

Ранее суммы штрафов для граждан составляли от 1 до 3 тысяч рублей, для должностных лиц – от 10 до 20 тысяч рублей, а для юридических лиц – от 20 до 50 тысяч рублей. Теперь для граждан штраф составляет от 3 до 5 тысяч рублей, для должностных лиц – от 30 до 50 тысяч рублей, для юридических лиц – от 300 тысяч до одного миллиона рублей.

Постановлением губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова была запрещена публикация и распространение в сети "Интернет" информации о применении и последствий применения БПЛА, отметил 14 февраля волгоградский юрист и эксперт в области международного права Роман Мельниченко.

"Под "публикацией" и "распространением" понимается действие, адресатами которого будут являться больше одного человека. Например, размещение фотографии в закрытом чате, в котором присутствует "доброжелатель", может повлечь за собой административную ответственность от трёх до пяти тысяч рублей. Если же информация была направлена одному адресату (переписка), то это действие не подпадает ни под понятие "публикация", ни "распространение", - пояснил Мельниченко корреспонденту "Кавказского узла".

Юрист напомнил, что Конституция РФ "ещё сохранила остаточную силу" и содержит в себе статью о тайне переписки. При этом Мельниченко процитировал часть 2 статьи 23 Конституции РФ: "Каждый имеет право на тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений. Ограничение этого права допускается только на основании судебного решения", "Конечно, это не остановит "уполномоченных государственных лиц", но сделает несколько затруднительной и нудной процедуру легализации частной переписки в качестве доказательства по административному делу", - пояснил Роман Мельниченко.

Корреспондент "Кавказского узла" опросил жителей Красноармейского района Волгограда. Журналист поинтересовался, знают ли они о запрете публиковать сообщения о последствиях атаки БПЛА. Опрос не носит репрезентативный характер и отражает лишь частные мнения респондентов.

Но сообщать обычным гражданам в переписке в мессенджерах о налете, об опасности, которая реально угрожает жизни и здоровью людей - это мне вообще непонятно

29-тилетняя мать-одиночка Евгения Половинкина проживает в Заканалье на улице Савиной. Женщина удивилась, услышав о подобном запрете. "Ну, я слышала, что журналистам что-то запретили. Но сообщать обычным гражданам в переписке в мессенджерах о налете, об опасности, которая реально угрожает жизни и здоровью людей - это мне вообще непонятно", - сказала Евгения.

Половинкина рассказала, что подписана на одну из групп в телеграм-канале Волгограда. Переписка в этом чате, по ее словам, весьма полезна. "Новости в "Телеграм" очень быстро распространяются. И это очень круто. И если там нельзя будет сообщать о реальной опасности, которая всем угрожает - ну, я не знаю… На местном телевидении и на радио журналисты не смогут нам эту информацию донести, так как им тоже запретили это делать. И как мы будем узнавать об опасности налета БПЛА? По сирене воздушной тревоги?" - задалась вопросами Евгения.

Сотрудник одного из соцучреждений Волгограда, представившийся Андреем, выразил свое возмущение новыми запретами.

"Ну представьте, начался налет БПЛА на город. Допустим, днем в рабочее время. Даже если сигнал тревоги прозвучит, мало кто на него отреагирует, так как подумают, что тревога учебная. Люди верят в основном чатам в соцсетях. А там запрещено сообщать о налетах. И вот сидят люди в офисах, дети - в школах и детсадах. И тут на них начинают падать обломки сбитых дронов. Каково это?" - сказал Андрей.

Пенсионерка Наталья Соловьева проживает с мужем-инвалидом второй группы в многоквартирном доме в 607-м микрорайоне. Женщина сообщила, что ничего о новых запретах они с мужем не знают. Социальными сетями пенсионеры не пользуются. Всю информацию получают из телепередач и от знакомых и родственников посредством телефонной связи.

Просто не понимаю, зачем запрещать людям сообщать об опасности

"Ничего не могу сказать по этому поводу. Но просто не понимаю, зачем запрещать людям сообщать об опасности. Чтобы панику не распространять? Да пусть уж будет, что ли, паника. Ничего в ней страшного нет. Пусть люди перестрахуются и спрячутся куда-нибудь. Хоть в ванную зайдут или в подвал спустятся", - озвучила мнение своего супруга Наталья Соловьева.

Студент волгоградского колледжа, представившийся Олегом, является активным блогером. Его запреты не остановят в желании снять налет и его последствия на видео и распространить запись в интернете.

"Эти штрафы никого из блогеров не пугают. Что такое пять тысяч рублей? Да я за крутое видео налета могу в три раза больше заработать. Как? Не скажу. Вот если уголовка будет грозить, тогда этого делать не стану. А штраф - да тьфу на него", - заявил молодой человек.

Подруга Олега, отказавшаяся представиться, напротив, опасается "перечить требованиям" постановления губернатора. Она высказала осторожное мнение.

"Сейчас, допустим, наказание административное может быть за съемки, допустим, атаки дронов. А на следующий год начнут за это сажать в колонии. И не важно, что закон обратной силы не имеет. Вот сейчас сажают людей за то, что они лет пять назад в соцсетях высказывали. А тогда, пять лет назад, не было такого уголовного наказания... Нет. Нужно быть осторожными. Лучше не рисковать", - посоветовала волгоградская студентка.

Супруги Зыковы также считают, что нарушать требования постановления губернатора не нужно. Они проживает в частном доме в Светлоярском районе, который граничит с Красноармейским районом Волгограда.

"Если запрещают трубить повсюду об атаке БПЛА, значит, так надо. Значит, есть причина, почему этого делать нельзя", - сказала Елена Зыкова (45 лет).

Ее муж Сергей (50 лет) согласился с супругой. Он сообщил, что служил срочную службу в армии в войсках противовоздушной обороны. Мужчина знает специфику подобных ситуаций.

"Очень легко ввести людей в панику, от которой может быть больше вреда, чем от самих БПЛА. Не надо рисковать. Социальные сети сейчас имеют влияние на сознание людей. И такое манипулирование коллективным сознанием однозначно наносит вред обществу. Есть запрет губернатора - значит, нужно к нему прислушаться", - заявил житель Светлоярского района.

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