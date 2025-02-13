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13:52, 13 февраля 2025

Власти Волгоградской области увеличили штрафы за публикации об атаках дронов

Остатки беспилотника. Фото: https://astrakhan.su/news/accidents/moshennichestvo-24-mln/

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Для юридических лиц штрафы за распространение информации об атаках беспилотников увеличены в несколько раз.

Как информировал "Кавказский узел", власти Волгоградской области запретили публиковать в СМИ и интернете информацию об атаках дронов, а также сведения о расположении правоохранительных органов и объектов ЖКХ. Пользователи интернета подвергли запрет резкой критике, а опрошенные "Кавказским узлом" аналитики отметили, что запрет обоснован и касается всех, за исключением публичной власти.

Ранее суммы штрафов для граждан составляли от 1 до 3 тысяч рублей, для должностных лиц – от 10 до 20 тысяч рублей, а для юридических лиц – от 20 до 50 тысяч рублей.

Депутаты Волгоградской областной думы приняли поправки в региональный кодекс об административной ответственности, которые устанавливают новые суммы штрафов за распространение сведений об атаках дронов.

Теперь для граждан штраф составляет от 3 до 5 тысяч рублей, для должностных лиц – от 30 до 50 тысяч рублей, для юридических лиц – от 300 тысяч до одного миллиона рублей, сообщил сегодня "Волгоград Онлайн".

Авторами законопроекта выступили несколько депутатов, в том числе председатель Волгоградской областной думы Александр Блошкин. В областную думу документ поступил 11 февраля, за несколько дней был рассмотрен и был принят сегодня сразу в двух чтениях, отметило издание.

Штрафы будут применяться не только за фото и видеосъемку атак дронов, но и за распространение информации, способной нанести ущерб жителям и объектам, обеспечивающим жизнедеятельность людей, пояснила сегодня пресс-служба Волгоградской областной думы на ее странице в соцсети "ВКонтакте".

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Автор: "Кавказский узел"

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