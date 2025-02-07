Запрет на публикации об атаках дронов вызвал критику в адрес властей Волгоградской области

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Администрация Волгоградской области запретила публиковать в СМИ и интернете информацию об атаках дронов в регионе и других субъектах РФ, а также сведения о расположении правоохранительных органов и объектов ЖКХ. Пользователи интернета подвергли запрет резкой критике.

Как писал "Кавказский узел", после начала военной операции на Украине регионы СКФО и ЮФО, в том числе Волгоградская область, регулярно подвергаются атакам дронов. В ночь на 3 февраля атака беспилотников на Волгоград продолжалась около двух часов и встревожила горожан. Некоторые из них задумались о переезде.

Оперштаб Волгоградской области ввел дополнительные меры "по обеспечению комплексной безопасности населения и территории". Теперь запрещены фотографирование и видеосъемка как применения, так и последствий применения беспилотников или средств противодействия БПЛА, а также мест падения дронов, мест поражения объектов с использованием дронов, мест расположения, временной дислокации, организации несения службы военных и правоохранительных органов, мест расположения объектов военной инфраструктуры, систем связи, охраны объектов топливно-энергетического комплекса, объектов промышленности, жилищно-коммунального хозяйства, мостов и "иных критически важных объектов".

"Также теперь запрещены публикация и распространение в СМИ, в сети Интернет любой информации, касающейся применения и последствий применения на территории Волгоградской области и других субъектов Российской Федерации БПЛА, включая сведения, позволяющие идентифицировать их тип, место нахождения или падения, запуска или траекторию полета, определить места атаки и факт поражения объектов, характер нанесенных повреждений", - говорится в публикации, размещенной 6 февраля в телеграм-канале областной администрации.

Нововведение подвергли резкой критике авторы комментариев к новости об этом в телеграм-канале издания "Блокнот Волгоград". "Скоро будет запрет на обсуждение проблем в городе и рост цен", - саркастически заметил, в частности, Григорий Ф. "Т.е. я правильно понимаю: если на тебя упало с неба - заткнись и молчи?" – задалась вопросом Василиса.

Хотят, чтобы мы жили в страхе и неведении

"Хотят, чтобы мы жили в страхе и неведении, ведь официально ничего не говорят, так, расплывчатые фразы, постскриптум... Зато торопятся всех привлечь к ответственности, наказать", - написал diversion.

"А чё их публиковать, они и так рассекречены, если по ним бьют беспилотники", - написала Ирина. "Тоже не понимаю, беспилотник с камерой летит и всё в реальном времени видит, это не слепой баллистический снаряд, которому разведка и корректировка нужна!" – согласился Vasya.

"Федеральное законодательство не запрещает снимать последствия БПЛА и распространять в интернете и имеет бОльшую юридическую силу, нежели нововведения Бочарова. Почему только у нас этого нельзя?" – написала Инна. "Будем писать «те, которые нельзя называть, замечены там-то, жители Красноармейского слышат то, о чем нельзя говорить»", - пошутила Елена.

Раскритиковали решение властей и авторы комментариев под публикацией издания V1.ru. "Прочел постановление. Там также запрещено распространяться о месте нахождения правоохранительных органов. Ведь коллеги сознательно подставляют героя под ряд статей, понятно, что он не понимает, что подписывает, но могли бы скорректировать совсем уж явные противоречия со здравым смыслом", - написал, в частности, Элитный Кировский. "Если он не понимает, что подписывает, то место ему […] не в кресле губернатора", - ответил на это Гость.

"Требование и сокрытии информации о ПВО понятно, это, дескать, чтоб противник не воспользовался для борьбы с ней. А зачем закрывать глаза при виде всего остального?" – удивился пользователь с ником 274457244.

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