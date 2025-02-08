Аналитики оценили запрет на публикации об атаках дронов в Волгоградской области

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Запрет на съемку последствия атаки беспилотников на Волгоградскую область обоснован, он касается всех, за исключением публичной власти.

Как писал "Кавказский узел", администрация Волгоградской области запретила публиковать в СМИ и интернете информацию об атаках дронов в регионе и других субъектах РФ, а также сведения о расположении правоохранительных органов и объектов ЖКХ. Пользователи интернета подвергли запрет резкой критике.

Запрет волгоградских властей на съемку последствий атаки дронов в регионе в СМИ и интернете прокомментировали 7 февраля корреспондентам "Кавказского узла" военный эксперт Александр Храмчихин; военный эксперт, капитан первого ранга Василий Дандыкин; эксперт в области международного права Роман Мельниченко; адвокат Тимур Филиппов; журналист Вячеслав Лемкус.

Запрет в Волгоградской области снимать последствия атак БПЛА более чем обоснован, уверен Александр Храмчихин.

Решение на самом деле принято с опозданием

"Решение на самом деле принято с опозданием. Давно пора запретить все фото и видеосъемки ударов украинских дронов. По этим фотографиям противник корректирует свои удары по целям, которые не были поражены. Это вопрос безопасности наших граждан и важных стратегических объектов", - сказал он.

По его словам, этот запрет должен действовать по территории всей страны. "География ударов украинских дронов по территории России расширяется. В этом смысле надо ввести этот запрет по всей территории страны. Не надо ждать, пока нанесут удар, потом только принимать меры. Надо сразу это сделать. На Украине, например, такой запрет действует еще с 2022 года", - отметил он.

Аналогичного мнения придерживается Василий Дандыкин.

"С этим медлить нельзя. Мы видим, что атаки дронами не прекращаются, наоборот, их становится больше. Логика подсказывает, что запретить необходимо не в отдельных субъектах России, а везде сразу. Можно одним указом президента ввести этот запрет и следить за его исполнением”, - сказал он.

Все, что публикуется в соцсетях, сразу же становится объектом анализа и исследований специалистами противника

По его словам, сразу после ударов БПЛА украинские специалисты анализируют результаты атак, в том числе используя опубликованные кадры. "Все, что публикуется в соцсетях, сразу же становится объектом анализа и исследований специалистами противника. Они на основании этих фото и видео анализируют, насколько точное было попадание, а если не было попадания, то что и как надо скорректировать. Это не то, что опасность, а самая настоящая угроза для нас", - указал он.

Как отмечается в решении оперштаба Волгоградской области, за нарушение запрета предусмотрены штрафы по статье о неисполнении решения оперштаба - статья 13.28 КоАП Волгоградской области. Они составляют от одной до трёх тысяч рублей для физлиц, от 10 до 20 тысяч рублей для должностных лиц и от 20 до 50 тысяч рублей для юрлиц. За то же деяние, совершенное повторно, санкции возрастут: для граждан - штраф в размере от 3 тысяч до 5 тысяч рублей, для должностных лиц – от 20 тысяч до 50 тысяч рублей, для юридических лиц – от 50 тысяч до 100 тысяч рублей.

Роман Мельниченко прокомментировал наказание, предусмотренное указанным постановлением.

"Постановление губернатора Волгоградской области принято "под административную статью", на которую прямо указывает сам документ - это статья 13.28 Кодекса Волгоградской области об административной ответственности, по которой наказывается нарушение требований нормативного правового акта губернатора Волгоградской области и влечёт за собой штраф в размере до трех тысяч рублей. Ещё одна возможная административная санкция за "фотографирование БПЛА" предусмотрена уже на федеральном уровне, а именно статьёй 20.6.1 КоАП РФ "Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения". Волгоградские полицейские отделы по административным делам и федеральные судьи именно эту статью уже давно применяют по поводу невыполнения требований губернатора. Так, в 2022 году по этой статье за то, что у меня не было с собой паспорта, на основании аналогичного постановления губернатора "О введении режима повышенной готовности", меня привлекли к административной ответственности. Правда, затем областной суд это судебное решение отменил. Федеральная статья по сравнению с региональной уже более серьёзная и предусматривает наказание для граждан до 30 тысяч рублей", - сказал он.

Под новую губернаторскую норму попадёт, например, и владелец частного дома, который выложит в социальные сети последствия разрушения своего жилья и гибели своих родных

По его словам, статья о фотографировании сформулирована предельно широко. "Распространение информации о применении и последствий применения БПЛА - в это понятие входит всё, что с этим связано, в частности, и район падения БПЛА. Губернатор допустил лишь одно исключение из правил о публикации информации о "прилётах" - для себя, для публичной власти. Других исключений нет. Под новую губернаторскую норму попадёт, например, и владелец частного дома, который выложит в социальные сети последствия разрушения своего жилья и гибели своих родных. С юридической точки зрения подобные ограничения конституционных прав граждан в сегодняшних условиях вполне оправданны, ведь "на войне, как на войне", и простые россияне вполне могут быть ограждены властью от информации о бедствиях, связанных с ведением военных действий. Губернатор Волгоградской области не является новатором в подобных инициативах. Ещё в марте 2024 года законодатели Ленинградской области предприняли подобные же шаги, да и на федеральном уровне уже подготовлен законопроект об уголовной ответственности за съемку полетов беспилотников", - указал он.

Тимур Филиппов также пояснил, что в соответствии с формулировкой постановления под запрет подпадает любая информация, позволяющая определить место падения. "Это включает как точные координаты, так и более общие указания, например, название района или населенного пункта. Однако здесь возможна двоякая трактовка. Строгая интерпретация - под запрет попадает даже упоминание района. Более мягкая интерпретация - запрет касается точных данных (улицы, GPS-координаты), а общие сведения вроде - "падение произошло в Фроловском районе" - не подпадают под действие запрета. Но с учётом общей тенденции к ужесточению контроля лучше исходить из самого жёсткого варианта", - сказал он.

Главный риск: если информация о прилёте дрона косвенно укажет на уязвимые места обороны, дислокацию военных объектов и так далее, это может быть использовано как повод для уголовного дела

По его словам, под эту норму подпадает и владелец частного дома, который выложил в соцсети последствия прилёта в своё жильё. "Запрет не делает исключений для частных лиц. Формулировка включает "распространение в сети интернет любой информации", что автоматически охватывает публикации в соцсетях. Ответственность наступает за сам факт распространения информации. Нарушение статьи 13.28 КоАП само по себе это административное правонарушение. Главный риск: если информация о прилёте дрона косвенно укажет на уязвимые места обороны, дислокацию военных объектов и так далее, это может быть использовано как повод для уголовного дела. Всё зависит от контекста публикации и интерпретации правоохранителями", - подчеркнул он.

Новое постановление губернатора Бочарова наводит местных журналистов на скорбные мысли, констатирует Вячеслав Лемкус.

"Главное беспокойство - это попрание их профессиональных конституционных прав. Согласно статье 29 Конституции, журналисты имеют право свободно искать, получать, передавать, производить и распространять информацию. Налеты на областной центр БПЛА - это жизненно важная, общественно значимая информация. Цензурировать ее в мирное время никто не имеет права. Напомню, что в России не объявлено военное положение. Оно действует на "присоединенных территориях". На исконных российских территориях действуют различные уровни реагирования. В Волгоградской области, например, это уровень повышенной готовности, при которой усиливают меры по поддержанию общественного порядка и ограничивают транспортное сообщение. Никаких ограничений работы СМИ здесь быть не может. Мы наблюдаем, по сути, неконституционные действия местных властей. Действуют ли они по собственной инициативе - большой вопрос", - сказал он.

Я не советую независимым журналистам открыто реализовывать свои конституционные права по производству и распространению общественно значимой информации

По его словам, актуальным является и вопрос, действует ли вообще в России Конституция. "Я отвечаю на него отрицательно [...] Поэтому я не советую независимым журналистам открыто реализовывать свои конституционные права по производству и распространению общественно значимой информации. Штрафами вы не отделаетесь", - добавил он.

После начала военной операции на Украине регионы СКФО и ЮФО, в том числе Волгоградская область, регулярно подвергаются атакам дронов. В ночь на 3 февраля атака беспилотников на Волгоград продолжалась около двух часов и встревожила горожан. Некоторые из них задумались о переезде.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Установите наше мобильное приложение для IOS. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Смотрите видео "Кавказского узла" в YouTube и оставайтесь на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.