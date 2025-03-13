Пожар возник в Ростовской области после атаки дронов

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Пять беспилотников атаковали Ростовскую область, при отражении атаки в Шолоховском районе начался пожар.

Как писал "Кавказский узел", частный дом загорелся в селе Ряженое Матвеево-Курганского района после падения беспилотника 8 марта. Жители пострадавшего и соседних домов отселены, отчитался врио губернатора Юрий Слюсарь.

Об отражении очередной атаки БПЛА на Ростовскую область поздно вечером 12 марта сообщил временно исполняющий обязанности главы региона Юрий Слюсарь.

По его информации, один из пяти дронов упал в хуторе Калининский Шолоховского района. В результате “произошло возгорание на территории промобъекта”, написал чиновник в своем Telegram-канале.

Слюсарь не указал название и назначение промышленного объекта, где возникло ЧП. По его данным, пожарные расчеты выехали на тушение “ландшафтного пожара”.

“По предварительным данным, пострадавших среди персонала объекта нет. Информация уточняется”, - говорится в сообщении врио губернатора. Глава Шолоховского района Олег Дельнов по состоянию на 1.25 мск не комментировал инцидент в своем Telegram-канале.

После начала военных действий на Украине Ростовская область регулярно подвергается атакам дронов. Так, 7 марта военные обезвредили дрон в Усть-Донецком районе, а 4 марта в регионе было сбито 10 беспилотников.

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