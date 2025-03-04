11 беспилотников сбито на Юге России

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Военные отчитались об уничтожении 10 БПЛА над Ростовской областью, еще один сбит над Астраханской областью.

Как сообщал "Кавказский узел", вечером 3 марта Ростовскую область атаковали БПЛА, в Чертковском районе произошло возгорание на нефтепроводе и складе. К утру пожар был потушен.

В течение прошедшей ночи средства ПВО перехватили и уничтожили 10 БПЛА над территорией Ростовской области, сообщило Минобороны в своем телеграм-канале. Еще один дрон был сбит над Астраханской областью.

Еще семь дронов было сбито над другими регионами России.

Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь написал, что в результате ночной атаки никто не пострадал. К утру в регионе также ликвидировали возгорания, возникшие после вечерней атаки БПЛА. Власти Астраханской области информацию о сбитом беспилотнике пока не комментировали.

После начала военной операции Ростовская область регулярно подвергается атакам дронов. Утром 3 марта над регионом были сбиты два БПЛА.

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