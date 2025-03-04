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03:59, 4 марта 2025

Нефтепровод и склад загорелись в Ростовской области после атаки дронов

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Над Ростовской областью сбиты беспилотники. В Чертковском районе произошло возгорание на нефтепроводе и складе.

Вечером 3 марта силы ПВО отразили атаку беспилотников возле Новошахтинска, по предварительным данным, пострадавших и разрушений на земле нет. Об этом в своем телеграм-канале сообщил врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь.

Чуть позже произошла массированная атака БПЛА в Чертковском районе, в результате чего произошло возгорание на нефтепроводе. По данным главы региона, персонал эвакуирован, пострадавших нет.

Из-за падения обломком беспилотников также загорелся склад на территории промышленного объекта в селе Сохрановка Чертковского района, сотрудники эвакуированы, пострадавших нет.

После начала военной операции Ростовская область регулярно подвергается атакам дронов. Утром 3 марта над регионом были сбиты два БПЛА.

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Автор: "Кавказский узел"

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