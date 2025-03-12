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14:58, 12 марта 2025

Прокурор в Баку запросил 10 лет колонии для Эмина Ибрагимова

Эмин Ибрагимов. Фото: Meydan.tv https://d9mc3ts4czbpr.cloudfront.net/ru/article/zaderzhan-byvshij-diplomat-emin-ibragimov/

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Гособвинитель потребовал приговорить к 10 годам лишения свободы критика властей Азербайджана Эмина Ибрагимова.

Как писал "Кавказский узел", 12 февраля в Бакинском суде по тяжким преступлениям начался процесс по делу бывшего дипломата Эмина Ибрагимова. На заседании подсудимый заявил о фальсификации обвинения и отказался давать показания. Его защита обратила внимание на противоречия в показаниях потерпевшего на следствии и в суде.

Эмин Ибрагимов был задержан в Баку 22 июля 2024 года и обвинен в ранении человека ножом. Уголовное дело расследуется по статьям о хулиганстве и умышленном нанесении тяжкого вреда здоровью из хулиганских побуждений. Ибрагимов отверг обвинение, связав преследование со своей критикой в адрес властей Азербайджана.

Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям было объявлено о завершении судебного следствия по делу Ибрагимова. Гособвинитель в заключительном выступлении запросил для Ибрагимова 10 лет лишения свободы, сообщил корреспонденту «Кавказского узла» адвокат Ибрагимова Фахраддин Мехтиев.

«Сторона защиты, конечно же, не согласна с этим. Судебное следствие не доказало вину Ибрагимова. В суде были допрошены в качестве свидетелей обвинения только двое полицейских, и они заявили, что, хотя были на месте инцидента, но не видели, чтобы Ибрагимов ударил ножом потерпевшего. Суд не удовлетворил наше ходатайство о запросе для просмотра записей с камер видеонаблюдения на месте инцидента», - рассказал адвокат.

Есть все основания полагать, что потерпевший сам причинил себе телесное повреждение

Защита Ибрагимова считает, что потерпевший инсценировал нанесение ему ножевого ранения. «По утверждению следствия, Ибрагимов нанес ножевой удар в правую сторону живота потерпевшего Кямала Шукюрова и повредил ему толстую кишку. Однако это не стыкуется с показаниями потерпевшего в суде о том, что на следующий день после инцидента он дал показания в полиции. Он никак не мог после «тяжкого ранения», «сложной хирургической операции» на следующий день выйти из больницы и дать показания в полиции. Мы ходатайствовали допросить в суде в качестве свидетелей врачей, оперировавших потерпевшего, судмедэксперта, давшего заключение о повреждении ему толстой кишки. Но суд не удовлетворил ходатайство. Есть все основания полагать, что потерпевший сам причинил себе телесное повреждение. Но он просто сделал слегка надрез на животе», - сказал адвокат.

Он отметил, что защита будет настаивать на оправдании Ибрагимова. Следующее заседание суда назначено на 11 апреля.

Сотрудник суда подтвердил корреспонденту "Кавказского узла" информацию о заседании по делу Эмина Ибрагимова. Потерпевший Шукюров и представители стороны обвинения оказались недоступны для комментариев.

Напомним, в 2007-2020 годах Эмин Ибрагимов находился на дипломатической службе, с которой ушел в знак протеста против фальсификаций на парламентских выборах 2020 года. После этого Ибрагимов занимался аналитической работой, преподавал на курсах в Институте политического менеджмента и был последовательным критиком правительства Азербайджана.

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Автор: Фаик Меджид

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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