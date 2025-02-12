Эмин Ибрагимов отказался давать показания в суде

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Бывший азербайджанский дипломат Эмин Ибрагимов заявил о фальсификации обвинения и отказался давать показания в суде. Защита обратила внимание на противоречия в показаниях потерпевшего на следствии и суде.

Как писал "Кавказский узел", бывший дипломат Эмин Ибрагимов был задержан в Баку 22 июля 2024 года и обвинен в ранении человека ножом. Уголовное дело расследуется по статьям о хулиганстве и умышленном нанесении тяжкого вреда здоровью из хулиганских побуждений. Ибрагимов отверг обвинение, связав преследование со своей критикой в адрес властей Азербайджана. 19 ноября срок его ареста был продлен, апелляционный суд оставил в силе это решение. Вопреки доводам защиты на подготовительном заседании 5 февраля суд оставил Ибрагимова под стражей.

В 2007-2020 годах Эмин Ибрагимов находился на дипломатической службе, с которой ушел в знак протеста против фальсификаций на парламентских выборах 2020 года. После этого Ибрагимов занимался аналитической работой, преподавал на курсах в Институте политического менеджмента и был последовательным критиком правительства Азербайджана.

В Бакинском суде по тяжким преступлениям под председательством судьи Вугара Ибрагимова началось судебное следствие по делу бывшего дипломата Эмина Ибрагимова.

"После оглашения обвинительного акта судья предложил Эмину Ибрагимову выступить с показаниями. Однако он заявил, что отказывается от дачи показаний по «ложному, сфабрикованному, постановочному обвинению». Он считает обвинение клеветой. С другой стороны, Эмин Ибрагимов не доверяет судебной системе и считает, что суд исполнит заказ политической власти», - рассказал корреспонденту «Кавказского узла» адвокат бывшего дипломата Фахраддин Мехтиев.

Далее, по его словам, с показаниями выступил потерпевший Кямал Шукюров. "Однако его показания противоречили сказанному им на предварительном следствии. В суде он заявил, что после инцидента он дал показания в Низаминском районном управлении полиции. На следствии он говорил, что у него показания взяли в больничной палате. При этом потерпевший утверждал сегодня, что сам позвонил в полицию, а согласно обвинительному акту полицейские сами явились на место инцидента. Мы обратили внимание суда на это. Председательствующий судья сказал, что «эти нюансы» будет рассмотрены на этапе исследования документов", - сказал Мехтиев.

Следующее заседание суда назначено на 12 марта, отметил адвокат.

Потерпевший Шукюров и представители стороны обвинения оказались недоступны для комментариев.

Сотрудник Бакинского суда по тяжким преступлениям подтвердил информацию о судебном заседании по делу Эмина Ибрагимова.

В суде отметили, что согласно обвинительному акту Ибрагимов "22 июля 2024 года, когда шел по тротуару столкнулся, с ранее незнакомым Кямалом Шукюровым". "На почве возникшего спора, они, оскорбив другу друга, подрались. Ибрагимов карманным ножом черного цвета ранил Шукюрова в живот и нанес ему тяжкий ущерб здоровью", - процитировал сотрудник суда обвинительный акт.

Ранее директор Института политического менеджмента Азер Гасымлы рассказал, что Эмин Ибрагимов ушел с дипломатической службы "в знак протеста против фальсификации парламентских выборов 2020 года".

Ибрагимов перед задержанием и арестом написал ряд постов в социальной сети X в связи со II Шушинским Глобальным медиафорумом. Так, он прокомментировал пост форума, в котором утверждалось, что "II Шушинский глобальный медиа-форум является маяком для искателей истины". "Давайте вместе следовать за истиной, разоблачать дезинформацию!" — призвали организаторы форума. "Следуйте за правдой", — и это говорят те, кто создал диктатуру в стиле 1984 года (имеется в виду книга Оруэлла "1984", — прим. "Кавказского узла"). Они просто отвергают универсальность таких понятий, как права человека, свобода, верховенство закона, и заявляют, что у них есть своя собственная версия (оруэлловской) истины. Это основная идея этой глобальной конференции троллей", — написал он 20 июля.

Также Ибрагимов критически прокомментировал высказывание президента Ильхама Алиева на форуме о том, что в двусторонних отношениях Азербайджана с Россией не существует вопросов, которые требуют своего решения. "Какие могут быть проблемы с прокси? Какие их (России) интересы не удовлетворяются, чтобы они выражали бы недовольство (Азербайджаном)?" — оставил он комментарий в тот же день.

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