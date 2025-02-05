Суд в Баку отказался перевести Ибрагимова под домашний арест

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Вопреки доводам защиты суд в Баку оставил под стражей бывшего дипломата Эмина Ибрагимова.

Как писал "Кавказский узел", бывший дипломат Эмин Ибрагимов был задержан в Баку 22 июля 2024 года и обвинен в ранении человека ножом. Уголовное дело расследуется по статьям о хулиганстве и умышленном нанесении тяжкого вреда здоровью из хулиганских побуждений. Ибрагимов отверг обвинение, связав преследование со своей критикой в адрес властей Азербайджана. 19 ноября срок его ареста был продлен, апелляционный суд оставил в силе это решение.

В 2007-2020 годах Эмин Ибрагимов находился на дипломатической службе, с которой ушел в знак протеста против фальсификаций на парламентских выборах 2020 года. После этого Ибрагимов занимался аналитической работой, преподавал на курсах в Институте политического менеджмента и был последовательным критиком правительства Азербайджана.

Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям состоялось подготовительное заседание по делу Эмина Ибрагимова, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Агиль Лаидж.

«Мы, сторона защиты, ходатайствовали о прекращении уголовного производства, поскольку достоверных доказательств виновности Ибрагимова следствие не представило. В случае неудовлетворения этого ходатайства мы просили суд перевести Ибрагимова под домашний арест. Следствие завершено, и причины для содержания его под стражей – оказать воздействие на ход расследования – устранены», - сказал адвокат.

Однако суд не удовлетворил эти ходатайства. Вместе с тем, по слова адвоката, суд удовлетворил просьбу разрешить Ибрагимову на заседаниях сидеть рядом с адвокатами. «Эмин сам в суде заявил, что не желает выражать отношение к происходящему на процессе, потому что суд нелегитимен, в том смысле, что не в состоянии независимо принимать решения. Ибрагимов сказал, что находится здесь по политическому заказу», - отметил Агиль Лаидж, добавив, что судебные слушания по существу назначены на 12 февраля.

Сотрудник Бакинского суда по тяжким преступлениям подтвердил корреспонденту "Кавказского узла" факт проведения подготовительного заседания по делу Ибрагимова. Представители следственного органа оказались не доступны для комментариев.

Ранее директор Института политического менеджмента Азер Гасымлы рассказал, что Эмин Ибрагимов ушел с дипломатической службы "в знак протеста против фальсификации парламентских выборов 2020 года".

Ибрагимов перед задержанием и арестом написал ряд постов в социальной сети X в связи со II Шушинским Глобальным медиафорумом. Так, он прокомментировал пост форума, в котором утверждалось, что "II Шушинский глобальный медиа-форум является маяком для искателей истины". "Давайте вместе следовать за истиной, разоблачать дезинформацию!" — призвали организаторы форума. "Следуйте за правдой", — и это говорят те, кто создал диктатуру в стиле 1984 года (имеется в виду книга Оруэлла "1984", — прим. "Кавказского узла"). Они просто отвергают универсальность таких понятий, как права человека, свобода, верховенство закона, и заявляют, что у них есть своя собственная версия (оруэлловской) истины. Это основная идея этой глобальной конференции троллей", — написал он 20 июля.

Также Ибрагимов критически прокомментировал высказывание президента Ильхама Алиева на форуме о том, что в двусторонних отношениях Азербайджана с Россией не существует вопросов, которые требуют своего решения. "Какие могут быть проблемы с прокси? Какие их (России) интересы не удовлетворяются, чтобы они выражали бы недовольство (Азербайджаном)?" — оставил он комментарий в тот же день.

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