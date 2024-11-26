Эмин Ибрагимов заявил о политических мотивах преследования

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Апелляционный суд оставил без удовлетворения жалобу на продление ареста бывшему азербайджанскому дипломату Эмину Ибрагимову. Он отверг обвинение, заявив о политических мотивах его преследования.

Как писал "Кавказский узел", бывший дипломат Эмин Ибрагимов был задержан в Баку 22 июля и обвинен в ранении человека ножом. Дело расследуется по уголовным статьям о хулиганстве и умышленном нанесении тяжкого вреда здоровью из хулиганских побуждений. Ибрагимов отверг обвинение, связав преследование со своей критикой в адрес властей Азербайджана. В течение 20 дней, до 12 августа, он проводил голодовку в Шувеланском СИЗО. Правозащитники признали Эмина Ибрагимова политзаключенным. 19 ноября срок ареста Ибрагимова был продлен еще на два месяца.

В 2007-2020 годах Эмин Ибрагимов находился на дипломатической службе, с которой ушел в знак протеста против фальсификаций на парламентских выборах 2020 года. После этого Ибрагимов занимался аналитической работой, преподавал на курсах в Институте политического менеджмента и был последовательным критиком правительства Азербайджана.

В Бакинском апелляционном суде 26 ноября состоялось рассмотрение жалобы на продление ареста Ибрагимову. "В ходе процесса следователь просил не удовлетворять жалобу. В свою очередь, мы, как сторона защиты указали на отсутствие каких-либо оснований для содержания Ибрагимова под стражей. Мы указали, что если провести просмотр записей с камер видеонаблюдения на месте происшествия, то станет ясно, что Эмин Ибрагимов никому не наносил удара ножом. Эмин Ибрагимов не совершал преступления. Это содержать невиновного человека под арестом является преступлением", - рассказал корреспонденту «Кавказского узла» адвокат Ибрагимова Агиль Лаидж.

Однако, по его словам, апелляционный суд отклонил жалобу. Сам Ибрагимов заявил в суде, что он арестован по клеветническому обвинению, сообщили его близкие.

"Эмин сказал, что его оклеветали, чтобы наказать за борьбу против попыток российского империализма восстановить колониальное господство над Азербайджаном и потворству азербайджанским режимом этому. Они хотят уничтожить в регионе все зародыши демократии и зацементировать здесь диктатуру. Сегодня азербайджанский авторитаризм является главным столпом российского империализма на Кавказе. Основной поддержкой коррумпированного режима в Азербайджане является Россия. Чтобы маскировать эту политику, содержат армию троллей, которые создают видимость «успешной внешней политики». Кто же говорит правду, то этих людей подвергают репрессиям", - пересказал слова Ибрагимова его родственник.

Сотрудник Бакинского апелляционного суда подтвердил информацию об отклонении его жалобы. Представители следственного органа оказались недоступны для комментариев.