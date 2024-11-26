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16:46, 26 ноября 2024

Эмин Ибрагимов заявил о политических мотивах преследования

Эмин Ибрагимов. Фото: Meydan.tv

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Апелляционный суд оставил без удовлетворения жалобу на продление ареста бывшему азербайджанскому дипломату Эмину Ибрагимову. Он отверг обвинение, заявив о политических мотивах его преследования. 

Как писал "Кавказский узел", бывший дипломат Эмин Ибрагимов был задержан в Баку 22 июля и обвинен в ранении человека ножом. Дело расследуется по уголовным статьям о хулиганстве и умышленном нанесении тяжкого вреда здоровью из хулиганских побуждений. Ибрагимов отверг обвинение, связав преследование со своей критикой в адрес властей Азербайджана. В течение 20 дней, до 12 августа, он проводил голодовку в Шувеланском СИЗО. Правозащитники признали Эмина Ибрагимова политзаключенным. 19 ноября срок ареста Ибрагимова был продлен еще на два месяца.

В 2007-2020 годах Эмин Ибрагимов находился на дипломатической службе, с которой ушел в знак протеста против фальсификаций на парламентских выборах 2020 года. После этого Ибрагимов занимался аналитической работой, преподавал на курсах в Институте политического менеджмента и был последовательным критиком правительства Азербайджана.

В Бакинском апелляционном суде 26 ноября состоялось рассмотрение жалобы на продление ареста Ибрагимову. "В ходе процесса следователь просил не удовлетворять жалобу. В свою очередь, мы, как сторона защиты указали на отсутствие каких-либо оснований для содержания Ибрагимова под стражей. Мы указали, что если провести просмотр записей с камер видеонаблюдения на месте происшествия, то станет ясно, что Эмин Ибрагимов никому не наносил удара ножом. Эмин Ибрагимов не совершал преступления. Это содержать невиновного человека под арестом является преступлением", - рассказал корреспонденту «Кавказского узла» адвокат Ибрагимова Агиль Лаидж.

Однако, по его словам, апелляционный суд отклонил жалобу. Сам Ибрагимов заявил в суде, что он арестован по клеветническому обвинению, сообщили его близкие.

"Эмин сказал, что его оклеветали, чтобы наказать за борьбу против попыток российского империализма восстановить колониальное господство над Азербайджаном и потворству азербайджанским режимом этому.  Они хотят уничтожить в регионе все зародыши демократии и зацементировать здесь диктатуру. Сегодня азербайджанский авторитаризм является главным столпом российского империализма на Кавказе. Основной поддержкой коррумпированного режима в Азербайджане является Россия. Чтобы маскировать эту политику, содержат армию троллей, которые создают видимость «успешной внешней политики». Кто же говорит правду, то этих людей подвергают репрессиям", - пересказал слова Ибрагимова его родственник.

Сотрудник Бакинского апелляционного суда подтвердил информацию об отклонении его жалобы. Представители следственного органа оказались недоступны для комментариев.

Ранее директор Института политического менеджмента Азер Гасымлы рассказал, что Эмин Ибрагимов ушел с дипломатической службы "в знак протеста против фальсификации парламентских выборов 2020 года".

Ибрагимов перед задержанием и арестом написал ряд постов в социальной сети X в связи со II Шушинским Глобальным медиафорумом. Так, он прокомментировал пост форума, в котором утверждалось, что "II Шушинский глобальный медиа-форум является маяком для искателей истины". "Давайте вместе следовать за истиной, разоблачать дезинформацию!" — призвали организаторы форума. "Следуйте за правдой", — и это говорят те, кто создал диктатуру в стиле 1984 года (имеется в виду книга Оруэлла "1984", — прим. "Кавказского узла"). Они просто отвергают универсальность таких понятий, как права человека, свобода, верховенство закона, и заявляют, что у них есть своя собственная версия (оруэлловской) истины. Это основная идея этой глобальной конференции троллей", — написал он 20 июля.

Также Ибрагимов критически прокомментировал высказывание президента Ильхама Алиева на форуме о том, что в двусторонних отношениях Азербайджана с Россией не существует вопросов, которые требуют своего решения. "Какие могут быть проблемы с прокси? Какие их (России) интересы не удовлетворяются, чтобы они выражали бы недовольство (Азербайджаном)?" — оставил он комментарий в тот же день.

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Автор: Фаик Меджид

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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