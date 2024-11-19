Суд в Баку продлил арест Эмина Ибрагимова

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Срок предварительного заключения бывшего азербайджанского дипломата Эмина Ибрагимова продлен еще на два месяца, адвокат намерен обжаловать это решение. Защита также заявила о фальсификации результатов судмедэкспертизы в деле Ибрагимова.

Как писал "Кавказский узел", бывший дипломат Эмин Ибрагимов был задержан в Баку 22 июля и обвинен в ранении человека ножом. Дело расследуется по уголовным статьям о хулиганстве и умышленном нанесении тяжкого вреда здоровью из хулиганских побуждений. Ибрагимов отверг обвинение, связав преследование со своей критикой в адрес властей Азербайджана. В течение 20 дней, до 12 августа, он проводил голодовку в Шувеланском СИЗО. Правозащитники признали Эмина Ибрагимова политзаключенным.

В 2007-2020 годах Эмин Ибрагимов находился на дипломатической службе, с которой ушел в знак протеста против фальсификаций на парламентских выборах 2020 года. После этого Ибрагимов занимался аналитической работой, преподавал на курсах в Институте политического менеджмента и был последовательным критиком правительства Азербайджана.

Низаминский районный суд Баку сегодня продлил еще на два месяца срок ареста бывшего азербайджанского дипломата Эмина Ибрагимова, сообщил корреспонденту «Кавказского узла» его адвокат Агиль Лаидж.

По словам защитника, Ибрагимов, согласно постановлению суда, будет оставаться под стражей до 22 января.

«Абсолютно необоснованное решение. Никаких следственных действий с Эмином Ибрагимовым не проводится, за четыре месяца расследования до сих пор не проведена очная ставка между Эмином Ибрагимовым и человеком, признанным потерпевшим. Нам до сих пор неизвестно, что же за «тяжкий ущерб» Эмин причинил ему, «ударив ножом». Сам Эмин сегодня в суде сказал, что не ожидает справедливости от правовой системы, в которой экспертиза «обнаружила» отпечатки его пальцев на ноже, который он никогда не видел, и тем более не использовал. Действительно, в Азербайджане нет другого такого органа, который столь же беззастенчиво занимается фальсификациями в подобных делах, как как судебно-медицинская экспертиза. К сожалению, в Азербайджане нет института независимой экспертизы», - рассказал Лаидж, добавив, что готовит апелляцию на решение суда о продлении ареста.

Сотрудник Низаминского районного суда подтвердил корреспонденту «Кавказского узла», что срок предварительного заключения Ибрагимова продлен. Представители следственного органа оказались недоступны для комментариев.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Установите наше мобильное приложение для Android и IOS. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Смотрите видео "Кавказского узла" в YouTube и оставайтесь на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.