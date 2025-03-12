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06:26, 12 марта 2025

Военный из Моздока убит на Украине

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Житель Моздокского района Владислав Поляков убит в боевых действиях на Украине. С начала военной операции официально признаны убитыми в ней не менее 356 бойцов из Северной Осетии.

Как писал "Кавказский узел", к 10 марта официально признаны убитыми в военной операции были не менее 355 бойцов из Северной Осетии.

В ходе военной операции убит житель Моздокского района Владислав Поляков, 1999 года рождения. Прощание с бойцом состоится сегодня в Моздоке, сообщила администрация Моздокского района в своем телеграм-канале. Подробности биографии и смерти военного в публикации не приведены.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 356 бойцов из Северной Осетии. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов.

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Автор: "Кавказский узел"

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