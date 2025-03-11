Активист Рауф Гейдаров арестован после пикета в Баку

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Суд арестовал на 10 суток активиста Рауфа Гейдарова по административным статьям о мелком хулиганстве и неповиновении полиции. Соратники убеждены, что его преследуют за пикет с требованием освобождения из тюрем восьми журналисток.

Как писал "Кавказский узел", активисты, которые ежегодно организовывали акции феминисток в Баку к 8 марта, отказались от традиционного шествия и призвали власти освободить арестованных журналисток Abzas Media и Meydan TV. Члены движения Nida Джамиля Алишева и Эльмир Аббасов, которые ехали на приуроченный к 8 марта тренинг, и вышедший на одиночный пикет активист Рауф Гейдаров были задержаны в Баку. После опроса полиция отпустила их.

Норвежский Хельсинкский комитет (НХК) в преддверии 8 марта призвал освободить восьмерых журналисток, арестованных в Азербайджане. Севиндж Вагифгызы, Наргиз Абсаламова и Эльнара Гасымова арестованы по делу издания Abzas Media, а Айнур Эльгюнеш, Айтадж Ахмедова, Айсель Умудова и Хаяля Агаева - по делу Meydan TV. Также под стражей находилась Шахназ Бейляргызы, работавшая на Toplum TV. Уже после заявления НХК Бейляргызы была переведена под домашний арест, однако в СИЗО отправили еще одну журналистку Meydan TV - Фатиму Мовламлы.

Рауф Гейдаров перестал выходить на связь с полудня 10 марта, сообщила корреспонденту "Кавказского узла» фем-активистка Санубар Гейдарова.

Она отметила, что Гейдаров был задержан на несколько часов 8 марта, когда пытался развернуть плакат с требованием освобождения 8 журналисток, арестованных по делам Abzas Media и Meydan TV у памятника поэтессе Натаван в центре Баку.

“Тогда полицейские помешали ему провести одиночную акцию. Однако Рауф провел акцию вечером 9 марта у памятника Джафару Джаббарлы и поделился фото со своей акции в Facebook*. На следующий день его задержали. Мы сутки не могли прояснить его судьбу", - рассказала Гейдарова.

Рауф Гейдаров на своей странице Facebook* поделился фото со своей одиночной акции с плакатом арестованных журналисток у памятника драматургу Джафару Джаббарлы, выступавшему в 20-30 годах XX века за просвещение женщин в Азербайджане.

Он сопроводил фото текстом: "Опасные часы для правительства… Достаточно нашего существования для этой страны, для этой борьбы".

Адвокату Зибейде Садыговой 11 марта удалось получить официальную информацию об аресте Гейдарова в административном порядке на 10 суток по обвинениям в «мелком хулиганстве» и «не подчинении законным требованиям полиции».

Адвокат намерена встретиться с активистом в пункте содержания лиц, арестованных в административном порядке для прояснения обстоятельств задержания с целью подачи апелляционной жалобы на арест.

Получить комментарии в МВД Азербайджана не удалось.

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