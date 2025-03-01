Журналистка Фатима Мовламлы отправлена под арест

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Суд в Баку отправил под арест задержанную по делу Meydan TV журналистку Фатиму Мовламлы. Мовламлы предвидела свой арест и в подготовленном заранее видеообращении отвергла обвинение в контрабанде.

Как писал "Кавказский узел", азербайджанская журналистка Фатима Мовламлы была задержана по делу Meydan TV 28 февраля.

6 декабря 2024 года сотрудники Meydan TV Айнур Эльгюнеш, Айтадж Тапдыг, Хаяля Агаева, Айсель Умудова, Натиг Джавадлы и журналист-фрилансер Рамин Деко были задержаны по подозрению в контрабанде валюты по предварительному сговору. Они связали уголовное дело со своей профессиональной деятельностью. 6 февраля по этому же делу арестовали руководителя новостного сайта arqument.az Шамшада Ага, а 21 февраля - журналиста-фрилансера Нурлана Гахраманлы.

Хатаинский районный суд Баку 1 марта избрал в отношении Фатимы Мовламлы меру пресечения в виде ареста сроком на 1 месяц 19 дней, сообщили корреспонденту «Кавказского узла» коллеги журналистки.

«Суд арестовал Фатиму на 1 месяц 19 дней. Она отвергает выдвинутое ей обвинение в контрабанде. На решение суда будет подана апелляция», - сказала одна из журналисток, пожелавшая не предавать огласке свое имя.

Она подчеркнула, что Мовламлы стала сотрудничать с Meydan TV уже после ареста журналистов этого издания, продолжая их дела, и в итоге "сама оказалась за решеткой".

В Хатаинском суде корреспонденту «Кавказского узла» подтвердили информацию об аресте журналистки.

Фатима Мовламлы предвидела, что ее арестуют, и заранее подготовила видеообращение, которое опубликована на аккаунте Meydan TV в Facebook*. В видео она заявляет, что обвинение в контрабанде - ложное.

Мовламлы при этом указывает, что ни в коей мере не жалеет, что занялась независимой журналистикой.

«Мы арестованы за независимую журналистскую деятельность и ничуть не жалеем об этом. В первый же день после освобождения я пойду готовить репортаж. Будьте здоровы, увидимся спустя несколько лет», - резюмировала Мовламлы.

Фатима Мовламлы и ранее подвергалась давлению. В феврале 2022 года она и журналистка Севиндж Садыгова несколько раз подвергались нападениям во время подготовки репортажей в центре Баку.

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