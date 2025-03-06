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01:30, 6 марта 2025

Айсель Умудовой отказано в переводе под домашний арест

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд в Баку отказался удовлетворить ходатайство о переводе журналистки Meydan TV Айсель Умудовой под домашний арест, защита намерена подать апелляцию на это решение. Норвежский Хельсинкский комитет в преддверии 8 марта призвал освободить из-под стражи в Азербайджане восемь журналисток. 

Как писал "Кавказский узел", 6 декабря 2024 года сотрудники Meydan TV Айнур Эльгюнеш, Айтадж Тапдыг, Хаяля Агаева, Айсель Умудова, Натиг Джавадлы и журналист-фрилансер Рамин Деко были задержаны по подозрению в контрабанде валюты по предварительному сговору. Они связали уголовное дело со своей профессиональной деятельностью. 6 февраля по этому же делу арестовали руководителя новостного сайта arqument.az  Шамшада Ага, 21 февраля - журналиста-фрилансера Нурлана Гахраманлы, а 1 марта - журналистку Фатиму Мовламлы

Хатаинский районный суд Баку 5 марта рассмотрел ходатайство защиты журналистки Айсель Умудовой о смягчении ей меры пресечения - переводе под домашний арест, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Агиль Лаидж.

"Это было наше повторное ходатайство о переводе Умудовой под домашний арест. Впервые мы обращались в январе и получили отказ. С тех пор никаких изменений не произошло, как не было следственных действий, так и нет. В таком случае неясно, почему Умудова должна оставаться под стражей, тем более, что никаких первичных доказательств совершения ею действий, квалифицируемых в уголовном законодательстве как "контрабанда", нет. Она не была поймана с поличным на границе. Следствие, обосновывая ее арест, не представило даже сведений о ее предполагаемой роли в контрабанде. С другой стороны, у нее проблемы со здоровьем и ее освобождение необходимо также по гуманитарным соображениям", -  рассказал адвокат.

Суд не согласился с доводами защиты и оставил журналистку под стражей. Защита подаст апелляцию на решение суда, отметил Лаидж. 

Сотрудник Хатаинского районного суда Баку подтвердил корреспонденту "Кавказского узла", что ходатайство о переводе Умудовой под домашний арест отклонено. Представители стороны обвинения оказались недоступны для комментариев.

Умудова - одна из восьми женщин-журналисток в Азербайджане, к освобождению которых в преддверии 8 марта призвал Норвежский Хельсинкский комитет.

"В качестве гуманитарного жеста в преддверии Международного женского дня 8 марта правительство Азербайджана должно освободить восемь женщин-журналистов под залог или условно, отдав приоритет тем, у кого есть неотложные медицинские потребности и члены семьи на иждивении. Хотя правительство отказывается полностью снять ложные обвинения, оно должно признать, что длительное предварительное заключение не только чрезмерно, но и бесчеловечно и жестоко", - говорится в поступившем корреспонденту "Кавказского узла" заявлении НХК.

У властей Азербайджана есть давняя история преследования своих критиков по сомнительным уголовным обвинениям, и арестованные журналистки заплатили цену за то, что были на передовой в недавних кризисах с правами человека. Независимая журналистика, особенно для женщин, никогда не была легкой в Азербайджане, стране с консервативными традициями и гендерными стереотипами, подчеркивает НХК.

"Растущая тенденция наказания женщин-репортеров оказывает сдерживающий эффект, отпугивая других женщин от занятия журналистикой и еще больше усиливая самоцензуру среди работников СМИ. Эта тенденция набирает обороты с 2023 года на фоне продолжающегося подавления свободы слова", - указывается в заявлении организации.

Правозащитная организация приводит поименный список арестованных азербайджанских журналисток: Севиндж Вагифгызы, Наргиз Абсаламова  и Эльнара Гасымова, арестованные по делу Abzas Media,  Айнур Эльгюнеш, Айтадж Ахмедова, Айсель Умудова и Хаяля Агаева, арестованные по делу Meydan TV, а также Шахназ Бейляргызы, работавшая на Toplum TV. Уже после заявления НХК Бейляргызы была переведена под домашний арест, однако в СИЗО отправили еще одну журналистку, Фатиму Мовламлы. 

"Журналистки, обвиненные в контрабанде, подделке документов и уклонении от уплаты налогов, подверглись обыскам и конфискации имущества. Они отрицают обвинения, связывая уголовные дела со своими критическими репортажами. Журналисткам грозит до восьми лет тюрьмы в случае признания их виновными", - указано в заявлении НХК.

Правозащитники отмечают, что "преследование женщин-журналисток вредит международному имиджу страны". "Это в равной степени вредит глобальному имиджу страны, создавая видимость ее полной нетерпимости к женщинам, выражающим инакомыслие, и усиливает восприятие гендерных репрессий и плохого обращения с женщинами в обществе (...) Международный женский день, отмечаемый ежегодно 8 марта, обращает внимание на достижения и стойкость женщин во всем мире. С приближением этого дня у Азербайджана есть возможность согласовать свои действия со своей риторикой: несправедливое заключение женщин-журналистов в стране бросает тень на празднования, призванные чествовать вклад женщин в жизнь сообщества. Международные партнеры Азербайджана также должны воспользоваться этим моментом, чтобы активизировать усилия по их освобождению по гуманитарным соображениям", - резюмируют представители НХК.

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Автор: Фаик Меджид

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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