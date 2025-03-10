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17:21, 10 марта 2025

Алтану Очирову отказано в условно-досрочном освобождении

Алтан Очиров. Фото: t.me/freeulus

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд в Волжском не удовлетворил просьбу об условно-досрочном освобождении бывшего сотрудника мэрии Элисты Алтана Очирова, осужденного по делу о фейках про армию.

Как писал "Кавказский узел", сотрудник администрации Элисты Алтан Очиров в апреле 2022 года был арестован по обвинению в распространении фейков о российской армии. Очиров вину не признал, заявив о непричастности к публикациям в телеграм-канале. Однако суд приговорил его к трем годам колонии, а Верховный суд Калмыкии увеличил срок наказания Очирова до пяти лет. Кассационная инстанция в августе 2023 года оставила в силе этот приговор.

Суд отказал Алтану Очирову в условно-досрочном освобождении, сообщает сегодня правозащитный проект "ОВД-Инфо"*.

Решение по делу Очирова принял Волжский горсуд, сообщает в своем телеграм-канале проект "Тюремный адвокат", который позиционируется как "команда адвокатов, работающих с осужденными с момента вступления приговора в силу до освобождения".

"Волжский городской суд Волгоградской области после четырех судебных заседаний и наличия в материалах дела трех взаимоисключающих характеристик отказал в УДО Алтану Очирову, осужденному за "фейки". При отсутствии законодательных запретов фактически механизм УДО является недоступным для лиц, осужденных за фейки", - говорится в публикации.

Заседание по делу Очирова прошло сегодня, его вела судья Клавдия Кузь, указано в картотеке дел на сайте Волжского горсуда. По состоянию на 17.19 мск, итог заседания в карточке дела не приведен.

Напомним, согласно обвинительному заключению, Очиров являлся владельцем телеграм-канала "Вольный улус", но Telegram заблокировал этот канал, и Очиров попросил калмыцкого активиста Эренцена Доляева создать новый одноименный канал и назначить его администратором. Затем Очиров, по версии следствия, опубликовал четыре поста о действиях российской армии на Украине.

Эренцен Доляев также стал подозреваемым по уголовному делу о распространении фейков про армию, поводом стали посты в том же телеграм-канале. Доляев пояснил, что стал публиковать записи в канале "Вольный улус" после того, как Очиров "закрыл" канал с таким названием. "Мне просто понравилось название "Вольный улус", и я решил его использовать. К публикациям там Очиров не имеет отношения", - заявил он.

Статья 207.3 УК РФ, по которой осужден Очиров, была введена 4 марта 2022 года, после начала российской военной операции на Украине. Эта статья УК РФ противоречит Конституции России, а также базовым принципам права, заявил Центр защиты прав человека "Мемориал"*. "Формулировки статьи не позволяют заранее определить, какие высказывания являются правомерными, а какие запрещёнными. Гражданин не может заранее знать, какие его высказывания, какая информация могут быть сочтены в данном контексте ложными, подпадающими под действие этой нормы", - подчеркнули правозащитники.

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Автор: "Кавказский узел"

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