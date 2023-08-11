11 августа 2023, 12:23

Суд утвердил приговор Алтану Очирову

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Кассационная инстанция оставила в силе приговор бывшему сотруднику мэрии Элисты Алтану Очирову, осужденному на пять лет колонии по обвинению в распространении фейков об армии.

Как писал "Кавказский узел", сотрудник администрации Элисты Алтан Очиров в апреле 2022 года был арестован по обвинению в распространении фейков о Вооруженных силах. Очиров вину не признал. 18 октября Очиров был приговорен к трем годам лишения свободы, хотя прокурор требовал семь лет заключения. В декабре Верховный суд Калмыкии ужесточил наказание Алтану Очирову увеличив срок с трех до пяти лет.

Четвертый кассационный суд общей юрисдикции 10 августа оставил в силе приговор активисту и бывшему сотруднику мэрии Элисты Алтану Очирову, сообщает сегодня на своем сайте правозащитный проект "ОВД-Инфо"*.

Жалоба на апелляционное определение была подана адвокатом Очирова, говорится в карточке дела на сайте суда. "Жалоба (представление) без удовлетворения, а обжалуемые судебные решения без изменения", - указано в графе "Результат".

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Примечание:

"Прекращено преследование жителя Элисты за пацифистскую акцию", "Суд утвердил штраф элистинке за пацифистский пикет", "Юристы поспорили о правоприменении статьи о дискредитации российской армии".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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