Предприниматели в Ереване выступили против повышения налога

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Участники акции протеста потребовали от правительства Армении отменить решение о повышении налога с оборота.

Как писал "Кавказский узел", 13 февраля представители малого и среднего бизнеса провели протестную акцию перед зданием правительства Армении, требуя пересмотреть решение о повышении ставки налога с оборота и декларировании доходов. Протестующие встретились с зампредседателя комитета госдоходов, но остались недовольны встречей.

Группа предпринимателей сегодня вновь собралась перед зданием правительства Армении на акции протеста против повышения налога с оборота с 5% до 10%, сообщает News.am.

"Министр экономики Геворк Папоян пообещал, что часто будет организовывать встречи, представлять предложения, но мы пока не видели никаких положительных шагов. Вот почему мы вновь собрались на акции протеста", - приводит издание слова одного из участников акции.

Напомним, 13 января предприниматели, работающие на рынке золота, на акции протеста в Ереване призвали пересмотреть решение о повышении налога с оборота. Еще одна акция против повышения налога с оборота с 5% до 10% состоялась 23 января.

30 января представители бизнеса также провели акцию перед зданием правительства Армении, трое протестующих были задержаны.

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