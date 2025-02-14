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00:37, 14 февраля 2025

Протестующие предприниматели пригрозили правительству Армении бойкотом

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Представители малого и среднего бизнеса, которые выступают против повышения ставки налога с оборота, встретились с зампредом комитета госдоходов Армении, но остались недовольны этой встречей.

Как писал "Кавказский узел", 13 января предприниматели, работающие на рынке золота, на акции протеста в Ереване призвали пересмотреть решение о повышении налога с оборота. Еще одна акция против повышения налога с оборота с пяти до 10 процентов состоялась 23 января. 30 января представители бизнеса провели акцию перед зданием правительства Армении, трое протестующих были задержаны.  

Представители малого и среднего бизнеса 13 февраля организовали новую протестную акцию перед зданием правительства Армении, требуя пересмотреть решение о повышении ставки налога с оборота и декларировании доходов.

Участники акции принесли с собой пакеты с товаром, призвав представителей правительства определить себестоимость товара и назначить соответствующий налог.

Торговец Роман Аванесов жалуется на низкий оборот и низкие доходы. Об этом, как он отметил, знают и инспекторы комитета по госдоходам, которые осуществляют частые проверки на местах. "Сам Никол Пашинян еще до своего избрания на пост премьера в 2018 году обещал реформы в пользу граждан, заявив, что "гражданин - не материал для обложения налогами", а сегодня сотрудники инспекции выискивают удобный момент, придираются к разным мелочам и за это штрафуют нас", - заявил он журналистам.

Своими решениями правительство подталкивает малый и средний бизнес к работе в тени, отметила одна из участниц акции. Она посоветовала правительству "не испытывать их нервы" и не доводить ситуацию до того, что все предприниматели вместе прибегнут к разного вида бойкотам, поскольку в этом случае налоговая система пострадает сильнее. Предпринимательница также отметила, что все принятые правительством новые решения не согласованы с представителями их сферы, а последствия этих решений не изучены.

С протестующими встретился заместитель председателя комитета государственных доходов Вреж Мхитарян, но представители бизнеса остались этой встречей недовольны. По ее итогам участница встречи Карине Геворгян сообщила журналистам, что "ничего положительного им не сказали". 

"Сказали то же самое, что и до этого: при документировании оборота налог снизится, в противном случае - увеличится. Мы очень недовольны встречей", - заявила она. Участники акции добавили, что обсудят свои дальнейшие действия, но продолжат протесты.

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Автор: Армине Мартиросян

источник: корреспонденты "Кавказского узла"

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