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07:22, 5 марта 2025

Большая майнинг-ферма выявлена в Дагестане

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Силовики обнаружили в Унцукульском районе незаконную майнинг-ферму с 367 аппаратами для добычи криптовалют.

Как писал "Кавказский узел", за 2024 год в Карабудахкентском районе Дагестана было изъято более трех тысяч устройств для добычи криптовалют.

Власти регионов юга России неоднократно указывали на проблему с майнинг-фермами. В частности, 16 декабря 2024 года глава Дагестана Сергей Меликов подписал обращение к правительству России с просьбой запретить майнинг криптовалют на территории республики с учетом растущей нагрузки на электросети. Правительство России одобрило введение с 1 января запрета на майнинг криптовалюты в шести республиках Северного Кавказа - Дагестане, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Северной Осетии и Чечне.

Прокуратура Дагестана сообщила 4 марта в своем телеграм-канале о найденной в Унцукульском районе республики крупной майнинг-ферме.

По данным ведомства, в ходе рейдовых мероприятия вместе с сотрудниками ФСБ в нежилом помещении была найдена ферма на 367 аппаратов для добычи криптовалют, владельцы которой не заключили с ПАО "Россети Северный Кавказ" договор на потребление электроэнергии.

Возбуждено уголовное дело по пункту "б" части 2 статьи 165 УК РФ (причинение имущественного вреда путем обмана или злоупотребления доверием).

В апреле 2021 года Совет алимов Ингушетии запретил мусульманам покупку и продажу криптовалют из-за отсутствия законодательных гарантий для их владельцев. Блокчейн-технологии разрешены с точки зрения шариата, но при этом к каждой криптовалюте "нужно подходить индивидуально", поскольку на их счет имеются различные мнения исламских авторитетов, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" член Совета улемов при ДУМ России Рашит Тугушев.

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Автор: "Кавказский узел"

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