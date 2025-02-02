Более 3000 устройств для майнинга изъяты в Карабудахкентском районе
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За год только в одном Карабудахкентском районе Дагестана было изъято свыше трех тысяч устройств для добычи криптовалюты, отчитались в "Дагэнерго".
Как писал "Кавказский узел", в январе в Махачкале энергетики обнаружили майнинг-ферму на более чем 400 аппаратов, нанесшую ущерб на 180 миллионов рублей.
Власти регионов юга России неоднократно указывали на проблему с майнинг-фермами. В частности, 16 декабря 2024 года глава Дагестана Сергей Меликов подписал обращение к правительству России с просьбой запретить майнинг криптовалют на территории республики с учетом растущей нагрузки на электросети. Правительство России одобрило введение с 1 января запрета на майнинг криптовалюты в шести республиках Северного Кавказа - Дагестане, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Северной Осетии и Чечне.
Директор "Дагэнерго" Арсен Гаджиев написал в своем телеграм-канале, что во время поездки в Карабудахкентский район обсудил с начальником местного отдела МВД Джалалом Сулеймановым борьбу с нелегальными майнинг-фермами.
"Только за прошедший год удалось изъять более 3 тысяч устройств для добычи криптовалюты! Это огромный успех", - заявил 1 февраля Гаджиев.
Ранее в правительстве республики сообщали, что в 2024 году в Дагестане было выявлено 38 случаев хищения электроэнергии майнинг-фермами, пишет РИА "Новости".
Напомним также, что в конце ноября 2024 года силовики закрыли крупную майнинг-ферму на 110 аппаратов в Махачкале.
В апреле 2021 года Совет алимов Ингушетии запретил мусульманам покупку и продажу криптовалют из-за отсутствия законодательных гарантий для их владельцев. Блокчейн-технологии разрешены с точки зрения шариата, но при этом к каждой криптовалюте "нужно подходить индивидуально", поскольку на их счет имеются различные мнения исламских авторитетов, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" член Совета улемов при ДУМ России Рашит Тугушев.
Проблема с майнингом также актуальна и в странах Южного Кавказа, в частности, в Абхазии. Из-за майнинга в республике возникла острая нехватка электричества. Местные жители считают, что большая часть майнинговых ферм контролируется чиновниками, и в знак протеста отказываются платить за электричество. Это усугубляет энергокризис. Майнинг криптовалюты стал в Абхазии бизнесом влиятельных людей, связанных с высокопоставленными чиновниками, говорится в справке "Кавказского узла" "Прожорливый майнинг: кто виноват в абхазском блэкауте?".
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