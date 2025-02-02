Более 3000 устройств для майнинга изъяты в Карабудахкентском районе

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За год только в одном Карабудахкентском районе Дагестана было изъято свыше трех тысяч устройств для добычи криптовалюты, отчитались в "Дагэнерго".

Как писал "Кавказский узел", в январе в Махачкале энергетики обнаружили майнинг-ферму на более чем 400 аппаратов, нанесшую ущерб на 180 миллионов рублей.

Власти регионов юга России неоднократно указывали на проблему с майнинг-фермами. В частности, 16 декабря 2024 года глава Дагестана Сергей Меликов подписал обращение к правительству России с просьбой запретить майнинг криптовалют на территории республики с учетом растущей нагрузки на электросети. Правительство России одобрило введение с 1 января запрета на майнинг криптовалюты в шести республиках Северного Кавказа - Дагестане, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Северной Осетии и Чечне.

Директор "Дагэнерго" Арсен Гаджиев написал в своем телеграм-канале, что во время поездки в Карабудахкентский район обсудил с начальником местного отдела МВД Джалалом Сулеймановым борьбу с нелегальными майнинг-фермами.

"Только за прошедший год удалось изъять более 3 тысяч устройств для добычи криптовалюты! Это огромный успех", - заявил 1 февраля Гаджиев.