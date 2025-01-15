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05:51, 15 января 2025

Крупная майнинг-ферма найдена в Махачкале

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В Махачкале энергетики обнаружили майнинг-ферму на более чем 400 аппаратов, нанесшую ущерб на 180 миллионов рублей.

Как писал "Кавказский узел", в конце ноября силовики закрыли крупную майнинг-ферму на 110 аппаратов в Махачкале.

Власти регионов юга России неоднократно указывали на проблему с майнинг-фермами. В частности, 16 декабря глава Дагестана Сергей Меликов подписал обращение к правительству России с просьбой запретить майнинг криптовалют на территории республики с учетом растущей нагрузки на электросети. Правительство России одобрило введение с 1 января запрета на майнинг криптовалюты в шести республиках Северного Кавказа - Дагестане, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Северной Осетии и Чечне.

В Махачкале обнаружена крупная нелегальная майнинг-ферма. которая была незаконно подключена к электросетям, что привело к ущербу в более 180 миллионов рублей. Об этом 13 января сообщил исполняющий обязанности директора "Дагэнерго" Арсен Гаджиев в своем телеграм-канале.

По данным Гаджиева, ферма состояла из 408 аппаратов для майнинга. "Объем украденного энергоресурса составил более 27 миллионов киловатт-часов! Это не просто нарушение правил, а преступление против каждого жителя Дагестана", - написал он и опубликовал видео, из которого следует, что ферма находилась в пристройке к какому-то техническому зданию.

Также сообщается, что материалы по делу переданы в правоохранительные органы.

В апреле 2021 года Совет алимов Ингушетии запретил мусульманам покупку и продажу криптовалют из-за отсутствия законодательных гарантий для их владельцев. Блокчейн-технологии разрешены с точки зрения шариата, но при этом к каждой криптовалюте "нужно подходить индивидуально", поскольку на их счет имеются различные мнения исламских авторитетов, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" член Совета улемов при ДУМ России Рашит Тугушев.

Проблема с майнингом также актуальна и в странах Южного Кавказа, в частности, в Абхазии. Из-за майнинга в республике возникла острая нехватка электричества. Местные жители считают, что большая часть майнинговых ферм контролируется чиновниками, и в знак протеста отказываются платить за электричество. Это усугубляет энергокризис. Майнинг криптовалюты стал в Абхазии бизнесом влиятельных людей, связанных с высокопоставленными чиновниками, говорится в справке "Кавказского узла" "Прожорливый майнинг: кто виноват в абхазском блэкауте?".

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Автор: "Кавказский узел"

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