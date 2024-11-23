Силовики закрыли крупную майнинг-ферму в Махачкале

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Больше сотни аппаратов для добычи криптовалюты изъяли силовики из частного дома во время рейда в Махачкале.

Специалисты компании «Россети Северный Кавказ» и сотрудники МВД выявили крупную майнинговую ферму в Махачкале, сообщает в своем телеграм-канале "Дагэнерго".

"В ходе совместного рейда в одном из частных домов в районе Вузовского озера столицы республики обнаружено и изъято 110 аппаратов для добычи криптовалюты. Специалисты также изъяли из домовладения прибор учета электроэнергии", - говорится в публикации.

Силовики ведут "следственные мероприятия", а энергетики подсчитывают ущерб, нанесенный владельцем криптофермы энергосистеме республики, отмечается в сообщении.

МВД Дагестана, по состоянию на 19.30 мск, не сообщило на своем сайте о результатах рейда.

Напомним, 16 ноября глава Дагестана Сергей Меликов обратился к правительству России с просьбой запретить майнинг криптовалют на территории республики с учетом растущей нагрузки на электросети. Резкий рост энергопотребления в Дагестане (на 26% за три года) связан в том числе с бесконтрольным развитием майнинга, пояснили власти республики.

1 ноября вступили в силу положения закона "О майнинге", разрешающие легально добывать криптовалюту. Теперь майнингом могут законно заниматься предприниматели, зарегистрированные в специальном реестре ФНС. Физлица могут добывать криптовалюту без включения в реестр, но в пределах лимитов энергопотребления, установленных регионами.

При этом правительство России предложило запретить майнинг криптовалют с 1 декабря 2024 года по 15 марта 2031 года во всех шести республиках СКФО, а также в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.

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