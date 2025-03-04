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01:21, 4 марта 2025

За неделю с 24 февраля по 2 марта жертв в ходе продолжающегося вооруженного конфликта на Северном Кавказе не зафиксировано

Сотрудник полиции. Фото: Денис Яковлев / "Югополис"

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

За неделю с 24 февраля по 2 марта 2025 года в ходе продолжающегося вооруженного конфликта на Северном Кавказе сведений о погибших и раненых не поступало. Таковы итоги подсчетов "Кавказского узла", основанных на собственных материалах и информации из других открытых источников.

Как писал "Кавказский узел", за неделю с 17 по 23 февраля в вооруженном конфликте на Северном Кавказе также не зафиксировано ни одной жертвы.

Хроника конфликта

Два первых месяца 2025 года обошлись без жертв вооруженного конфликта на Северном Кавказе. Год назад ко 2 марта было зафиксировано 10 жертв, из них девять убитых и один раненый. Один из инцидентов произошел в Ингушетии (шесть убитых), другой – в Чечне (трое3 убитых и один раненый). За такой же период 2023 года было убито четверо боевиков, которые, по утверждению силовиков, планировали совершить теракт на железнодорожной станции в Ставропольском крае.

"Кавказский узел" публикует месячную, квартальную и годовую статистику жертв вооруженного конфликта в регионах СКФО в разделе "Северный Кавказ - статистика жертв".

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