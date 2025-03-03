Грузинские таксисты выступили против найма на работу иностранных водителей

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Таксисты, сотрудничающие с тремя компаниями, провели акцию протеста в Тбилиси, требуя пересмотреть правила найма иностранных граждан на работу. По их словам, компании-перевозчики увольняют местных водителей ради дешевой рабочей силы.

Как писал "Кавказский узел", в феврале прошлого года водители такси, сотрудничающие с компаниями "Яндекс" и Bolt, провели митинг с требованием привести в соответствие с Трудовым кодексом условия сотрудничества с компаниями-перевозчиками.

Водители такси Bolt, Maksim и "Яндекс" 2 марта провели акцию в Тбилиси, пишет BM.ge.

По словам организатора акции Гурама Ртвелиашвили, таксисты потребовали пересмотреть правила найма иностранных граждан, а также пересмотреть тарифную политику и неравноправие в обслуживании. "Они [иностранцы] должны иметь права нашей страны, предъявить справку о несудимости, потому что мы не знаем, когда этот человек покинул страну, что он там делал. Из-за этого между нами и клиентами возникло недоверие. Мы наняли четырех юристов за свой счет и работаем над петицией, которая будет направлена в законодательные органы", - приводит слова Ртвелиашвили издание.

Таксисты потребовали, что иностранцы в случае, если они регистрируются с недействительными водительскими правами, должны быть оштрафованы.

При этом Ртвелиашвили также отметил, что некоторые таксомоторные компании предпочитают нанимать иностранцев, которые являются дешевой рабочей силой. "Наблюдается большой приток дешевой рабочей силы из-за рубежа. Соответственно, компании дискриминируют грузинских водителей", - заявил он, добавив, что за последний месяц было заблокировано около 500 грузинских таксистов. Активисты видят в этом некий заговор компаний-перевозчиков, которые нанимают специальных людей, пишущих негативные отзывы, на основании которых и происходит блокировка.

Также участники акции отметили, что на рынок Грузии недавно вышел местный стартап Rash, который, по словам владельцев, планирует нанимать только местных водителей. Таксисты планируют переходить на работу туда. В настоящее время ведутся переговоры.

Мы недавно обновили приложение на Android и iOS, обновите и вы! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram, либо использовать браузер CENO для обхода блокировок. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Смотрите видео "Кавказского узла" в YouTube и оставайтесь на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.