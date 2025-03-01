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09:02, 1 марта 2025

Очередь из более 3,7 тысячи автомобилей образовалась на "Верхнем Ларсе"

Пробка из машин. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Photoshop

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

На пункте пропуска "Верхний Ларс" в Северной Осетии разрешения на выезд в Грузию ожидают водители и пассажиры 3779 автомобилей.

Как информировал "Кавказский узел", 27 февраля были введена ограничения на движение по Военно-Грузинской дороге. 28 февраля эти ограничения были отменены.

По данным, опубликованным на сайте центра организации дорожного движения Северной Осетии, на 09.00 мск на пункте пропуска "Верхний Ларс" разрешения на выезд в Грузию ожидают водители и пассажиры 3779 автомобилей.

"Кавказский узел" также писал, что 23 февраля на "Верхнем Ларсе" скопилась очередь из 2749 автомобилей.

Военно-Грузинская дорога – единственная автотрасса, по которой можно проехать из России в Грузию и Армению, говорится в справке "Кавказского узла" о Военно-Грузинской дороге.

Советы для тех, кто решил ехать по Военно-Грузинской дороге на автомобиле, "Кавказский узел" ранее собрал в справке "В Грузию на машине: как не застрять на КПП "Верхний Ларс".

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Автор: "Кавказский узел"

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Военно-Грузинская дорога открыта с ограничениями
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Движение через Верхний Ларс остановлено
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04:04, 26 февраля 2025
Движение по Военно-Грузинской дороге полностью запрещено
Военно-Грузинская дорога. Фото Евгения Мельченко, "Юга.ру"
13:17, 25 февраля 2025
Военно-Грузинская дорога открыта для всех машин
Машины в очереди. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Photoshop
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Смягчены ограничения на проезд по Военно-Грузинской дороге
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