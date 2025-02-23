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11:13, 23 февраля 2025

Пробка на "Верхнем Ларсе" за сутки увеличилась до 2,7 тысячи машин

Пробка на зимней дороге. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Photoshop

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В Северной Осетии на пункте пропуска "Верхний Ларс" разрешения на выезд в Грузию ожидают водители и пассажиры 2749 автомобилей.

Как информировал "Кавказский узел", 22 февраля на КПП "Верхний Ларс" в Северной Осетии разрешения на выезд в Грузию ожидали водители и пассажиры 2520 автомобилей.

На 11.10 мск на пункте пропуска "Верхний Ларс" разрешения на выезд в Грузию ожидают водители и пассажиры 2749 машин, сообщается на сайте центра организации дорожного движения Северной Осетии.

Военно-Грузинская дорога – единственная автотрасса, по которой можно проехать из России в Грузию и Армению, говорится в справке "Кавказского узла" о Военно-Грузинской дороге.

Советы для тех, кто решил ехать по Военно-Грузинской дороге на автомобиле, "Кавказский узел" ранее собрал в справке "В Грузию на машине: как не застрять на КПП "Верхний Ларс".

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Автор: "Кавказский узел"

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