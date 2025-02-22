Более 2,5 тысячи автомобилей ожидают проезда через "Верхний Ларс"

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На пункте пропуска "Верхний Ларс" в Северной Осетии разрешения на выезд в Грузию ожидают водители и пассажиры 2520 автомобилей.

Как информировал "Кавказский узел", 20 февраля на пункте пропуска "Верхний Ларс" в Северной Осетии скопилась очередь из 1914 автомобилей.

На 09.40 мск на пункте пропуска "Верхний Ларс" разрешения на выезд в Грузию ожидают водители и пассажиры 2520 автомобилей, сообщается на сайте центра организации дорожного движения Северной Осетии.

Военно-Грузинская дорога – единственная автотрасса, по которой можно проехать из России в Грузию и Армению, говорится в справке "Кавказского узла" о Военно-Грузинской дороге.

Советы для тех, кто решил ехать по Военно-Грузинской дороге на автомобиле, "Кавказский узел" ранее собрал в справке "В Грузию на машине: как не застрять на КПП "Верхний Ларс".

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