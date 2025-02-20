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13:36, 20 февраля 2025

Число ожидающих в очереди на "Верхнем Ларсе" грузовиков достигло почти 2 тысяч

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

1914 грузовиков стоят в электронной очереди на проезд в Грузию из Северной Осетии.

Как писал "Кавказский узел", проезд большегрузного транспорта по Военно-Грузинской дороге был запрещен с 23.00 мск 16 февраля. В связи с этим с 17 февраля в Северной Осетии действует режим чрезвычайной ситуации. С 18 февраля Военно-Грузинская дорога закрыта для всех машин. На 19 февраля число грузовиков, ожидающих проезда, со стороны России превысило 1,5 тысячи единиц.

Военно-Грузинская дорога – единственная автотрасса, по которой можно проехать из России в Грузию и Армению, говорится в справке "Кавказского узла" о Военно-Грузинской дороге.

По данным на полдень 20 февраля, в электронной очереди зарегистрировано 1 914 грузовиков, пишет со ссылкой на Центр организации дорожного движения Северной Осетии "Интерфакс".

При этом в республике действует штормовое предупреждение по аномально холодной погоде, сообщило управление МЧС по Северной Осетии.

"В период 20-25 февраля по территории Республики Северная Осетия-Алания ожидается аномально холодная погода. Температура воздуха составит ночью -10...-15°, местами до -20°, в горах до -25°, днем -5...-10°, в горах -8..-13° что ниже климатической нормы на 10-13°", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

Кроме того, по данным МЧС, 20-21 февраля в большинстве районов пройдет снег, местами сильный снег, на дорогах гололедица.

Советы для тех, кто решил ехать по Военно-Грузинской дороге на автомобиле, "Кавказский узел" ранее собрал в справке "В Грузию на машине: как не застрять на КПП "Верхний Ларс".

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Автор: "Кавказский узел"

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