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11:42, 19 февраля 2025

Более 1,5 тысячи большегрузов скопились в очереди на "Верхнем Ларсе"

Большегрузы в очереди. Иллюстрация создана с помощью программы Copilot

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Число грузовиков, ожидающих проезда по закрытой из-за непогоды Военно-Грузинской дороге, со стороны России превысило 1,5 тысячи единиц.

Как писал "Кавказский узел", проезд большегрузного транспорта по Военно-Грузинской дороге был запрещен с 23.00 мск 16 февраля. В связи с этим с 17 февраля в Северной Осетии действует режим чрезвычайной ситуации. С 18 февраля Военно-Грузинская дорога закрыта для всех машин. Также ограничено движение по Транскаму.

Военно-Грузинская дорога – единственная автотрасса, по которой можно проехать из России в Грузию и Армению, говорится в справке "Кавказского узла" о Военно-Грузинской дороге.

На проезд через пункт пропуска "Верхний Ларс" в электронной очереди сегодня зарегистрированы 1550 единиц грузового транспорта, пишет со ссылкой на центр организации дорожного движения Северной Осетии "Интерфакс".

Пользователи Telegram делятся информацией о ситуации на дороге. "Информация из разных источников поступает совершенно разная. Тут в чате все надеются на субботу. МЧС Северной Осетии говорят, что завтра пустят уже потихоньку. Полицейские, которые не дают выехать из Гудаури, сказали, что только в понедельник. По своим связям звонили погранцам - у тех открытие на пятницу. Все между собой не могут договориться", - пишет сегодня пользователь под ником Alexa в чате "Верхний Ларс", насчитывающем 96 051 подписчик.

"Стоим на границе России, и полная тишина", - отмечает Джульетта.

"Нас развернули и сказали граница будет открыта в воскресенье, - сообщает Mill. - Сказали запастись едой и отправили на стоянку, где все ждут".

"То, говорят, в пятницу, то в понедельник! Точную информацию вообще не говорят, ну что за издевательство", - возмущается другой пользователь.

"Кто стоит на Ларсе, езжайте в Владикавказ и ждите открытия дороги, что вы мучаетесь в холод", - советует Юрий.

Советы для тех, кто решил ехать по Военно-Грузинской дороге на автомобиле, "Кавказский узел" ранее собрал в справке "В Грузию на машине: как не застрять на КПП "Верхний Ларс".

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Автор: "Кавказский узел"

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