Военно-Грузинская дорога открыта для всех машин

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Ограничения на проезд через пункт пропуска "Верхний Ларс" сняты после расчистки дорожного полотна.

Как писал "Кавказский узел", выезд большегрузного транспорта из Северной Осетии по Военно-Грузинской дороге был запрещен 16 февраля. Лишь днем 25 февраля проезд по дороге был разрешен, однако 26 февраля вновь на несколько часов были введены ограничения. Дорога была закрыта полностью 27 февраля, но в тот же день открылась для автобусов и легковых автомобилей.

Военно-Грузинская дорога открыта для всех видов автотранспортных средств после расчистки дорожного полотна на территории Грузии. Проезд разрешен с 11.45 минут 28 февраля, сообщило управление МЧС по Северной Осетии на своем сайте.

Военно-Грузинская дорога – единственная автотрасса, по которой можно проехать из России в Грузию и Армению, говорится в справке "Кавказского узла" о Военно-Грузинской дороге.

Советы для тех, кто решил ехать по Военно-Грузинской дороге на автомобиле, "Кавказский узел" ранее собрал в справке "В Грузию на машине: как не застрять на КПП "Верхний Ларс".

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