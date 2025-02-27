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13:39, 27 февраля 2025

Военно-Грузинская дорога открыта с ограничениями

Очередь из машин на Военно-Грузинской дороге. Фото со страницы instagram.com/alexandrgubanov

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Движение через пункт пропуска "Верхний Ларс" разрешено автобусам и легковым автомобилям.

Как писал "Кавказский узел", выезд большегрузного транспорта из Северной Осетии по Военно-Грузинской дороге был запрещен 16 февраля. Лишь днем 25 февраля проезд по дороге был разрешен, однако 26 февраля вновь на несколько часов были введены ограничения. Дорога была закрыта полностью 27 февраля.

Проезд через пункт пропуска "Верхний Ларс" открыт с ограничениями после расчистки дорожного полотна на территории Грузии, сообщило управление МЧС по Северной Осетии.

По данным ведомства, дорога открыта с 12.20 мск для автобусов и легковых машин. Для грузовиков проезд остается закрытым.

Военно-Грузинская дорога – единственная автотрасса, по которой можно проехать из России в Грузию и Армению, говорится в справке "Кавказского узла" о Военно-Грузинской дороге.

Советы для тех, кто решил ехать по Военно-Грузинской дороге на автомобиле, "Кавказский узел" ранее собрал в справке "В Грузию на машине: как не застрять на КПП "Верхний Ларс".

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Автор: "Кавказский узел"

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