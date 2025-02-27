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08:46, 27 февраля 2025

Движение через Верхний Ларс остановлено

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Движение на участке Военно-Грузинской дороги приостановлено для всех видов транспорта из-за непогоды в Грузии.

Как писал "Кавказский узел", выезд большегрузного транспорта из Северной Осетии по Военно-Грузинской дороге был запрещен 16 февраля. Лишь днем 25 февраля проезд по дороге был разрешен., однако 26 февраля вновь на несколько часов были введены ограничения

"В связи с ухудшением погодных условий на территории Грузии, невозможностью обеспечения безопасного проезда автотранспортных средств (...) запрещено движение всех видов автотранспортных средств, на участке Владикавказ - населенный пункт Ларс - в направлении на выезд из РФ с 00:20 мск 27 февраля", - говорится в сообщении в телеграм-канале Главного управления МЧС по Северной Осетии.

По данным центра организации дорожного движения Северной Осетии на 8.25 мск в электронной очереди на проезд через пункт пропуска "Верхний Ларс" было зарегистрированы 3388 грузовиков.

Военно-Грузинская дорога – единственная автотрасса, по которой можно проехать из России в Грузию и Армению, говорится в справке "Кавказского узла" о Военно-Грузинской дороге.

Советы для тех, кто решил ехать по Военно-Грузинской дороге на автомобиле, "Кавказский узел" ранее собрал в справке "В Грузию на машине: как не застрять на КПП "Верхний Ларс".

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Автор: "Кавказский узел"

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