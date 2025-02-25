Военно-Грузинская дорога открыта для всех машин

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Проезд через пункт пропуска "Верхний Ларс" разрешен после расчистки дорожного полотна.

Как писал "Кавказский узел", выезд большегрузного транспорта из Северной Осетии по Военно-Грузинской дороге был запрещен 16 февраля. С 18 февраля Военно-Грузинская дорога была закрыта для всех машин. К 23 февраля очередь перед пунктом пропуска "Верхний Ларс" выросла до 2749 автомобилей. В тот же день запрет на проезд легковых машин и автобусов был отменен, но для большегрузов дорога оставалась закрытой.

Военно-грузинская дорога открыта для всех видов автотранспортных средств с 12.50 мск после расчистки дорожного полотна, сообщило управление МЧС по Северной Осетии.

Отметим, что сегодня в связи с непогодой запрещено движение по Транскавказской автомагистрали.

Военно-Грузинская дорога – единственная автотрасса, по которой можно проехать из России в Грузию и Армению, говорится в справке "Кавказского узла" о Военно-Грузинской дороге.

Советы для тех, кто решил ехать по Военно-Грузинской дороге на автомобиле, "Кавказский узел" ранее собрал в справке "В Грузию на машине: как не застрять на КПП "Верхний Ларс".

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