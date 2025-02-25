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13:17, 25 февраля 2025

Военно-Грузинская дорога открыта для всех машин

Военно-Грузинская дорога. Фото Евгения Мельченко, Юга.ру

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Проезд через пункт пропуска "Верхний Ларс" разрешен после расчистки дорожного полотна.

Как писал "Кавказский узел", выезд большегрузного транспорта из Северной Осетии по Военно-Грузинской дороге был запрещен 16 февраля. С 18 февраля Военно-Грузинская дорога была закрыта для всех машин. К 23 февраля очередь перед пунктом пропуска "Верхний Ларс" выросла до 2749 автомобилей. В тот же день запрет на проезд легковых машин и автобусов был отменен, но для большегрузов дорога оставалась закрытой.

Военно-грузинская дорога открыта для всех видов автотранспортных средств с 12.50 мск после расчистки дорожного полотна, сообщило управление МЧС по Северной Осетии.

Отметим, что сегодня в связи с непогодой запрещено движение по Транскавказской автомагистрали.

Военно-Грузинская дорога – единственная автотрасса, по которой можно проехать из России в Грузию и Армению, говорится в справке "Кавказского узла" о Военно-Грузинской дороге.

Советы для тех, кто решил ехать по Военно-Грузинской дороге на автомобиле, "Кавказский узел" ранее собрал в справке "В Грузию на машине: как не застрять на КПП "Верхний Ларс".

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Автор: "Кавказский узел"

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