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12:40, 25 февраля 2025

Транскам закрыт для всех видов транспорта

Транскавказская автомагистраль. Фото: Rosavtodor.ru https://ru.wikipedia.org

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Движение Транскавказской автомагистрали запрещено в связи с непогодой.

Как писал "Кавказский узел", 18 февраля Транскам был закрыт для большегрузов.

Транскавказская магистраль (Транскам) проходит через Главный Кавказский хребет и является единственным круглогодичным путем сообщения между Россией и Южной Осетией.

Проезд по Транскаму закрыт для всех машин с сегодняшнего дня. "Запрещено движение всех автотранспортных средств на участке н.п. Бурон – Северный Портал Рокского тоннеля в обоих направлениях", - говорится в сообщении на сайте управления МЧС по Северной Осетии.

По данным ведомства, запрет будет действовать до особого распоряжения. Водителям рекомендовано пока воздержаться от поездок в данном направлении.

Напомним, что движение ограничено также на Военно-Грузинской дороге. Она была закрыта с 18 февраля для всех машин. С 23 февраля запрет на проезд легковых машин и автобусов был отменен, но для большегрузов дорога остается закрытой.

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Автор: "Кавказский узел"

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