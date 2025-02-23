Смягчены ограничения на проезд по Военно-Грузинской дороге

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Отменен запрет на проезд легковых машин и автобусов через пункт пропуска "Верхний Ларс", для большегрузов Военно-Грузинская дорога остается закрытой.

Как писал "Кавказский узел", выезд большегрузного транспорта из Северной Осетии по Военно-Грузинской дороге был запрещен 16 февраля. С 18 февраля Военно-Грузинская дорога была закрыта для всех машин. К 23 февраля очередь перед пунктом пропуска "Верхний Ларс" выросла до 2749 автомобилей.

Движение легковых машин и автобусов на участке Владикавказ – Ларс разрешено в обоих направлениях с 15.20 мск 23 февраля, а для большегрузного транспорта дорога остается закрытой, сообщило в своем телеграм-канале управление МЧС по Северной Осетии.

Ограничения смягчены "в связи с расчисткой дорожного полотна на территории Грузии, возможностью обеспечения безопасного проезда автотранспортных средств, а также с учётом рекомендаций пограничной полиции Грузии", отмечается в публикации.

Военно-Грузинская дорога – единственная автотрасса, по которой можно проехать из России в Грузию и Армению, говорится в справке "Кавказского узла" о Военно-Грузинской дороге.

Советы для тех, кто решил ехать по Военно-Грузинской дороге на автомобиле, "Кавказский узел" ранее собрал в справке "В Грузию на машине: как не застрять на КПП "Верхний Ларс".

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