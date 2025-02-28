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18:36, 28 февраля 2025

Фельдшер из Волгоградской области убит в военной операции

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Мобилизованный Арстан Хадынов убит в боевых действиях. С начала военной операции на Украине власти признали убитыми не менее 1131 бойца из Волгоградской области.

Как писал "Кавказский узел", к 26 февраля официально признаны убитыми в военной операции на Украине как минимум 1130 бойцов из Волгоградской области.

27-летний Арстан Хадынов убит в военной операции на Украине, сообщила администрация Николаевского района в своем Telegram-канале. Он уроженец села  Путь Ильича. После  школы поступил в Волгоградский медицинский колледж №2. Получил специальность фельдшер. После службы в армии работал в стоматологической клинике города Волгограда. Был мобилизован фельдшером. В ходе военных действий ранен, но после ранения вернулся в зону СВО. 5 октября  2024 года получил серьезное ранение и  9 октября 2024 года скончался в военном госпитале им. Вишневского  в Москве, говорится в сообщении от 26 февраля.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 1130 бойцов из Волгоградской области. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов.

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Автор: "Кавказский узел"

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